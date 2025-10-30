Pärnu alustas Aadu Luukase karikavõistlusi kindla võiduga

Veerandfinaali avamängus veenva 3:0 (25:11, 25:14, 25:13) võidu võtnud Pärnu meeskonna parim oli kolmapäeval 13 punkti (+9) toonud Tristan Täht, 10 punkti jäi nii viis blokki pannud Sten Perilluse (+9) kui Daniel Alejandro Pita arvele (+7), vahendab Volley.ee.

Audentes/Solarstone'i edukaim oli kaheksa punktiga Kaspar Timusk (+0), kuus silma (+2) jäi Patrick Saimre arvele ja kolme punktiga panustasid Carl Kreek (-2) ja Mark Norman Soome (+1).

Pärnu vastuvõtt oli 66 protsenti ning rünnak 52 protsenti, blokipunkte saadi 12 ja servil löödi kaheksa ässa (neist neli läks Tähe kontole) ja eksiti üheksal pallingul. Audentese vastuvõtt oli 27 protsenti ning rünnak 31 protsenti, blokist saadi kolm ja servilt kaks punkti (vigu tehti viis).

Korduskohtumine toimub 5. novembril Pärnus.

Sel aastal on meeste Aadu Luukase karikavõistluste süsteemis üks muudatus, kui selgitatakse ka nn väikese karika võitja ehk veerandfinaali kaotanud võistkonnad jätkavad mängimist väikese karika arvestuses (välja arvatud meistriliiga klubid). Meeste ja naiste ning ka esmakordselt toimuva väikese karika finaalid peetakse 21. detsembril suurel finaalipäeval Unibet Arenal.