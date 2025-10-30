Raieste oli lauavõitluses tubli, Kullamäe pidi kaotusega leppima

Raieste ja tema koduklubi Murcia teenisid FIBA Euroopa karikasarjas kindla võidu, kui alistasid võõrsil Lublini Stardi 102:75 (21:26, 24:22, 25:12, 32:15). Murcia on võitnud oma esimesest kolmest mängust kaks ning A-grupis jätkatakse esikohal.

Raieste pääses platsile 16 minutiks ning ääremängija viskas kuus punkti (kahesed 3/6, kolmesed 0/1), haaras kümme lauapalli ning jagas ühe resultatiivse söödu.

Anna Gret Asi ning Braine'i Castors pidid EuroCupis võõrsil Brno Zabiny vastu kõvasti vaeva nägema, aga tugeva otsustava veerandi toel teeniti tasavägises kohtumises 71:65 (13:17, 18:13, 22:19, 18:16) võit. Valitsev Belgia meister Braine on teeninud kolm võitu ja ühe kaotuse, A-grupis jätkatakse teisel kohal.

Üle mitme aasta taas koondisesse kuuluv Asi oli platsil 24 minutit, mille jooksul kogunes taganaise arvele 11 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 2/8, vabavisked 1/2), kolm lauda, kaks vaheltlõiget ja üks resultatiivne sööt.

Kristian Kullamäe ja Lietkabelis pidid EuroCupis aga järjekordse kaotusega leppima, kui Podgorica Buducnost nad koduväljakul tulemusega 98:91 (27:28, 32:22, 18:22, 21:19) alistas. Lietkabelis võitis eurosarjas oma esimese mängu, aga on viimased neli kaotanud. Põhiturniiril asetsetakse B-grupis viimasel ehk kümnendal kohal.

Kullamäe oli platsil pea 21 minutit, mille jooksul viskas kümme punkti (kahesed 3/4, kolmesed 1/4, vabavisked 1/2), tegi kaks vaheltlõiget ja jagas kaks resultatiivset söötu.