Endised Nõmme Kalju mehed tegid Belgia karikamängus skoori

Union võitis lõpuks kohtumise 3:0. Viimase värava lõi kolmandal üleminutil teine endine Nõmme Kalju ründaja Promise David, kes on kõmmutanud praeguseks Belgia kõrgliigas juba 23 väravat.

Belgia kõrgliigas seni vaid varupingil istunud Guilherme mängis karikavõistluste 1/16-finaalis Tubize-Braine'i vastu 81. minutit. Tema söödu järel avas Kevin Rodriguez 46. minutil skoori. Kui Guilherme välja vahetati, juhtis Union 2:0, kirjutas Soccernet.ee .

