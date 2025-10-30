X!

Endised Nõmme Kalju mehed tegid Belgia karikamängus skoori

Jalgpall
Guilherme Smith
Guilherme Smith Autor/allikas: Facebook/Kalju FC
Jalgpall

Augustis Nõmme Kaljust rekordilise summa eest Belgia meisterklubisse Saint-Gilloise'i Union müüdud brasiillane Guilherme (22) tegi lõpuks Unioni esindusmeeskonnas debüüdi.

Belgia kõrgliigas seni vaid varupingil istunud Guilherme mängis karikavõistluste 1/16-finaalis Tubize-Braine'i vastu 81. minutit. Tema söödu järel avas Kevin Rodriguez 46. minutil skoori. Kui Guilherme välja vahetati, juhtis Union 2:0, kirjutas Soccernet.ee.

Union võitis lõpuks kohtumise 3:0. Viimase värava lõi kolmandal üleminutil teine endine Nõmme Kalju ründaja Promise David, kes on kõmmutanud praeguseks Belgia kõrgliigas juba 23 väravat.

Vastasmeeskond Tubize-Braine kuulub Belgia tugevuselt kolmandasse liigasse,.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

