Blue Jays jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

Finaalseeria viies mäng toimus Los Angeleses, kuid Davis Schneider lõi võõrustaja esimese viske üle aia ning Toronto läks kohe juhtima. Blue Jaysi täht Vlad Guerrero Jr. asus järgmisena lööjakasti ning sai esimeseks palliks strike'i, aga lõi seejärel samuti kodujooksu ja külalised juhtisid kolme viske järel juba 2:0.

Dodgers tõi kolmandas voorus ühe jooksja koju, aga Blue Jays taastas neljandas voorus kahejooksulise edu. Los Angelese klubi ei saanud kuidagi Toronto söötjatele vastu ning seitsmendas voorus lisas Blue Jays veel kaks jooksu ja sai punktilisa ka kaheksandas, realiseerides kindla 6:1 võidu.

Toronto näitas rünnakul mitmekülgust, lisaks Guerrero Jr.-i ja Schneideri kodujooksudele tõid Toronto eest jooksjaid koju veel neli mängijat. Guerrero Jr. käis löömas kolm korda, pärast avavooru pauku pääses ta kaks korda pesasse walk'iga.

Blue Jaysi kangelaseks kerkis aga 23-aastane söötja Trey Yesavage, kes oli viskekünkal seitse vooru ning loovutas vaid ühe punkti, kui Enrique Hernandez kolmandas vooru kindla kodujooksu kõmmutas. Yesavage viskas välja 12 lööjat ning lubas kokku ainult kolm meest pesasse. Ameeriklane on tänavuses play-off'is juba korra säranud, kui ta veerandfinaalis New York Yankeesi vastu 11 lööjat välja sai.

"See on pöörane maailm," ütles uustulnuk. "Hollywoodis ei kirjutata ka selliseid stsenaariume. See, et ma saan sellest üldse osa olla, on õnnistus."

World Series rändab Torontosse, kus Blue Jaysil on võimalus kodupubliku ees klubi ajaloo kolmas tiitel võtta. Toronto teenis 1992. ja 1993. aastal meistritiitli, üheksandat meistritiitlit jahtiv Dodgers peab otsustavate mängude jaoks oma kurikad üles leidma.