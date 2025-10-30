Liverpooli mõõn kandus ka liigakarikasarja

Inglismaa jalgpalliklubi Liverpool on viimase kuu jooksul teeninud vaid ühe võidu ning nende kehv seeria sai jätku ka koduses liigakarikasarjas, kui Crystal Palace kindla võiduga veerandfinaali purjetas.

Liverpool võõrustas liigakarikasarja ehk EFL Cupi kaheksandikfinaalis Palace'it enam kui 60 000 pealtvaataja ees, aga jäi Ismaila Sarri 41. ja 45. tabamustest 0:2 kaotusseisu. Teine poolaeg mängupildis suurt muudatust ei toonud ning Liverpool jäi 79. minutil veel vähemusse, kui 18-aastane Amara Nallo punase kaardiga riietusruumi saadeti.

Yeremy Pino saatis 88. minutil veel ühe palli Liverpooli väravavõrku ning Crystal Palace vormistas võõrsil vägeva 3:0 võidu, millega pääses edasi veerandfinaali.

Kuivõrd Liverpool kohtub järgmise pooleteise nädala jooksul Premier League'is Aston Villa ja Manchester Cityga ning Meistrite liigas Madridi Realiga, otsustas peatreener Arne Slot oma põhimängijatele puhkust anda ning jäi oma otsusele kindlaks. "Meie klubi on seda võistlussarja alati noormängijate arendamiseks kasutanud," sõnas Slot. "See tundus õige otsusena ja ma ei ole kaotuse tõttu oma arvamust muutnud."

Paraku on Liverpooli toetajate sügis möödunud hallides toonides, sest meeskond on teeninud viimase seitsme mänguga ainult ühe võidu ja ei ühtki viiki. Pärast 23. septembri võitu liigakarikas Southamptoni üle on võidurõõmu tuntud vaid Meistrite liigas, kui Frankfurdi Eintracht alistati 5:1. Koduses kõrgliigas jätkatakse seitsmendal real ning mängugraafik armu ei anna.

Teised tulemused:

Arsenal - Brighton 2:0

Swansea - Manchester City 1:3

Wolverhampton - Chelsea 3:4

Newcastle - Tottenham 2:0