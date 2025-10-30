X!

Liverpooli mõõn kandus ka liigakarikasarja

Jalgpall
Amara Nallo saadeti varakult riietusruumi
Amara Nallo saadeti varakult riietusruumi Autor/allikas: SCANPIX/PA
Jalgpall

Inglismaa jalgpalliklubi Liverpool on viimase kuu jooksul teeninud vaid ühe võidu ning nende kehv seeria sai jätku ka koduses liigakarikasarjas, kui Crystal Palace kindla võiduga veerandfinaali purjetas.

Liverpool võõrustas liigakarikasarja ehk EFL Cupi kaheksandikfinaalis Palace'it enam kui 60 000 pealtvaataja ees, aga jäi Ismaila Sarri 41. ja 45. tabamustest 0:2 kaotusseisu. Teine poolaeg mängupildis suurt muudatust ei toonud ning Liverpool jäi 79. minutil veel vähemusse, kui 18-aastane Amara Nallo punase kaardiga riietusruumi saadeti.

Yeremy Pino saatis 88. minutil veel ühe palli Liverpooli väravavõrku ning Crystal Palace vormistas võõrsil vägeva 3:0 võidu, millega pääses edasi veerandfinaali.

Kuivõrd Liverpool kohtub järgmise pooleteise nädala jooksul Premier League'is Aston Villa ja Manchester Cityga ning Meistrite liigas Madridi Realiga, otsustas peatreener Arne Slot oma põhimängijatele puhkust anda ning jäi oma otsusele kindlaks. "Meie klubi on seda võistlussarja alati noormängijate arendamiseks kasutanud," sõnas Slot. "See tundus õige otsusena ja ma ei ole kaotuse tõttu oma arvamust muutnud."

Paraku on Liverpooli toetajate sügis möödunud hallides toonides, sest meeskond on teeninud viimase seitsme mänguga ainult ühe võidu ja ei ühtki viiki. Pärast 23. septembri võitu liigakarikas Southamptoni üle on võidurõõmu tuntud vaid Meistrite liigas, kui Frankfurdi Eintracht alistati 5:1. Koduses kõrgliigas jätkatakse seitsmendal real ning mängugraafik armu ei anna.

Teised tulemused:
Arsenal - Brighton 2:0
Swansea - Manchester City 1:3
Wolverhampton - Chelsea 3:4
Newcastle - Tottenham 2:0

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

11:21

Endised Nõmme Kalju mehed tegid Belgia karikamängus skoori

09:37

Liverpooli mõõn kandus ka liigakarikasarja

08:05

Taas platsile pääsenud Tamm lõi karikamängus värava

29.10

Flora edasi viinud Zenjov: see aasta on olnud raske, aga mängida on mõnus

29.10

Flora alistas Levadia ja jõudis karikasarjas veerandfinaali

29.10

Kuusk aitas Katowice karikasarjas järgmisesse ringi

29.10

Thun kasvatas tabeli tipus edu, kuid Käit jäi vigastuse tõttu eemale

29.10

Eesti neidude U-19 koondis lõpetas EM-valikturniiri kaotusega Kreekale

29.10

Mets vahetati karikamängus krampide tõttu välja, St. Pauli võitis penaltitega

28.10

Sinjavskilt võeti värav ja Bohemians kaotas liiderklubile

sport.err.ee uudised

11:21

Endised Nõmme Kalju mehed tegid Belgia karikamängus skoori

10:44

Glinka pääses Charlottesville'is veerandfinaali

10:12

Blue Jays jõudis meistritiitlist võidu kaugusele

09:37

Liverpooli mõõn kandus ka liigakarikasarja

09:01

Reavesi võiduvise päästis Lakersi, Jokic on ajaloolises hoos

08:32

Keila Coolbet sai eurosarjas teise napi kaotuse järjest

08:05

Taas platsile pääsenud Tamm lõi karikamängus värava

00:04

Iisraeli klubi jätkab Euroliiga liidrina, Monaco teenis väärt võidu

29.10

Lajal sai Slovakkias kogenud kohalikust jagu

29.10

Nii Kalev/Cramo kui Tartu Ülikool said euromängus suure kaotuse

29.10

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid Uuendatud

29.10

ETV spordisaade, 29. oktoober

29.10

Flora edasi viinud Zenjov: see aasta on olnud raske, aga mängida on mõnus

29.10

Selver alistas Balti liigas Võru ja möödus neist ka tabelis

29.10

Alaver küsis Poltoraninile geenidopingut, arst keeldus

29.10

Prokurör lisaverega lendamisest: see üllatas ka meid kui uurijaid

29.10

Flora alistas Levadia ja jõudis karikasarjas veerandfinaali

29.10

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga teisegi kulla

29.10

Priskus klubist ja koondisest: olen end leidnud ja puuri lukku pannud

29.10

Erm käis taas operatsioonil, seekord hüppeliigesega

loetumad

29.10

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

29.10

Teledokis "Mati Alaver – valgusest varju" tulid päevavalgele uued detailid Uuendatud

29.10

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

29.10

Alaver küsis Poltoraninile geenidopingut, arst keeldus

28.10

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

29.10

Prokurör lisaverega lendamisest: see üllatas ka meid kui uurijaid

29.10

Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juht paneb ameti maha

29.10

Nii Kalev/Cramo kui Tartu Ülikool said euromängus suure kaotuse

29.10

Pariisis ühe matšiga piirdunud Alcaraz võib ka esikohast ilma jääda

29.10

Hoki tulevikutäht viskas NHL-is esimese kübaratriki

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo