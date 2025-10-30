Reavesi võiduvise päästis Lakersi, Jokic on ajaloolises hoos

Los Angeles Lakers juhtis korvpalliliigas NBA Minnesota Timberwolvesi vastu otsustaval veerandil 16 punktiga, aga teenis võidu siiski lõpusireeni kõlades. Serbia keskmängija Nikola Jokic tegi järjekordse kolmikduubli ning on ajaloolise saavutuse lävel.

Taas ilma LeBron Jamesi ja Luka Doncicita mänginud Lakers jäi Minnesotas tagaajaja rolli, aga pääses ikkagi avapoolaja lõpus napilt juhtima. Kolmas veerand kuulus aga täielikult lääneranniku klubile, kes saavutas lausa 20-punktilise edu. Lakers juhtis veel kuus ja pool minutit enne mängu lõppu 16 punktiga, aga Timberwolves tegi siis 26:7 spurdi ning oma karjääri Lakersis alustanud Julius Randle'i korv viis Minnesota kümme sekundit enne mängu lõppu ühega juhtima.

Lakers mängis viimasel rünnakul Austin Reavesi peale, kes purjetas osavalt Minnesota kaitsjate vahelt läbi ja tabas lõpusireeni kõlades viske, mis andis Lakersile napi 116:115 (32:34, 30:24, 35:28, 19:29) võidu.

Suurte staaride puudumisel on Reaves selgelt tiimi liidriks kerkinud ja tagamees kogus 40 minutiga 28 punkti ning jagas veel 16 resultatiivset söötu. Sel suvel Los Angelesega liitunud Jake LaRavia tabas viis kolmest ja lõpetas 27 punkti ning kaheksa lauaga, Rui Hachimura ja Deandre Ayton lisasid 17 punkti, Ayton haaras lisaks kümme lauapalli. Treener JJ Reddick andis mõista, et Doncic on varsti taas väljakul, aga Jamesi osas tagasitulekut veel oodata ei ole.

Timberwolves mängis ilma oma suurima staari Anthony Edwardsita, üleplatsimeheks kerkis 33 punkti, kuus korvisöötu ja viis lauda kogunud Julius Randle. Jaden McDaniels lisas omalt poolt 30 punkti ja seitse lauda.

Lakers teenis kahe kaotuse kõrvale kolmanda võidu ning jätkab läänekonverentsis kuuendal real, Timberwolves on kahe võidu ja kolme kaotusega 11. kohal.

Oma karjääris juba sisuliselt kõik saavutanud Nikola Jokic jahib sel hooajal veel üht ajaloolist saavutust, sest temast sai kolmapäeva öösel neljas mängija NBA ajaloos, kes on hooaega nelja järjestikuse kolmikduubliga alustanud. Denver Nuggets alistas kodus kindlalt New Orleans Pelicansi 122:88 (34:25, 19:22, 39:11, 30:30) ning Jokic kogus 25 punkti, 12 lauapalli ja kümme resultatiivset söötu.

Tegemist oli serblase karjääri 168. kolmikduubliga, temast rohkem on sääraseid esitusi teinud vaid Oscar Robertson (181 kolmikduublit) ja rekordimees Russell Westbrook, kes on teinud 203 kolmikduublit. Need kaks meest on ühtlasi ainsad, kes on hooaega nelja järjestikuse kolmikduubliga alustanud - Westbrook hooajal 2020-21 ja Robertson hooajal 1961-62 - aga kumbki ei jõudnud viiendani.

Atlanta Hawks alistas koduväljakul Brooklyn Netsi 117:112 (34:27, 30:24, 30:32, 23:29), aga mängujuht Trae Young vigastas oma paremat põlve. Tiim andis siiski teada, et dünaamiline tagamees ei vigastanud eesmist ristatisidet (ACL), aga Young peab tõenäoliselt järgmisi mänge pingilt jälgima.

Sarnane olukord tekkis Dallases, kui Mavericks alistas kodupubliku ees Indiana Pacersi 107:105 (25:30, 27:25, 29:19, 26:31), aga jäi ilma keskmängija Anthony Davisest. Luka Doncici vahetustehingus Mavericksi läinud tsenter on niigi mänginud läbi jalavigastuste, kuid Davis oli ilmselgelt Pacersi vastu valuga hädas ning pärast poolajapausi enam väljakule ei tulnud. "Ta tahtis jätkata, aga me ei taha riske võtta," ütles Mavsi peatreener Jason Kidd. "Eks näis, kuidas ta end edaspidi tunneb."

Tänavuse draft'i esivalik Cooper Flagg hakkab vaikselt hoogu koguma ning tegi vahest oma lühikese karjääri kõige parema esituse, kui kogus Mavericksi võidumängus 35 minutiga 15 punkti, kümme lauaplli, neli korvisöötu ja ühe bloki. Duke'i ülikooli kasvandik tabas väljakult 54,5-protsendiliselt ja viskas sisse kõik kolm vabaviset.

Teised tulemused:

Toronto - Houston 121:139

Detroit - Orlando 135:116

Boston - Cleveland 125:105

Chicago - Sacramento 126:113

Utah - Portland 134:136

Denver - New Orleans 122:88

Phoenix - Memphis 113:114