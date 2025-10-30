Keila Coolbet sai eurosarjas teise napi kaotuse järjest

Eesti korvpalliklubi Keila Coolbet pidas kolmapäeval oma teise mängu Põhja-Euroopa liigas (ENBL), aga ei suutnud võiduarvet avada.

ENBL hooaja esimese mängu Manchester Basketballile nelja silmaga kaotanud Coolbet rändas Norrasse, kus tegi Gimle vastu suurepärase avaveerandi. Keila klubi juhtis esimesel veerandil kolm korda kümne punktiga, aga kohalikud suutsid veerandi lõpus teha spurdi ja kahe punkti kaugusele jõuda.

Coolbet juhtis ka terve kolmanda veerandi vältel, aga edu ei paisunud enam kahekohaliseks. Poolajapausile mindi taas kahepunktilise eduga, aga Gimle alustas kolmandat veerandit paremini ja juhtis otsustava veerandi eel kaheksa silmaga.

Mäng kulges lõpuni tasavägiselt ja Keila läks kaks minutit enne kohtumise lõppu Patrik Saali vabavisetest taas juhtima, aga Gimle tagamees Elias Demoniere tabas neli sekundit enne lõpusireeni korvi alt ja tõi oma klubile 76:75 (25:27, 15:15, 22:16, 14:17) võidu.

Kadarius Johnson kogus Keila Coolbeti eest 18 punkti ja viis vaheltlõiget, Margus Pahv lisas omalt poolt 15 silma ning Patrik Saali arvele jäi 14 punkti ja seitse lauapalli. Üleplatsimees oli ka võiduviske tabanud Demoniere, kes lõpetas 19 punkti, seitsme korvisöödu ja kolme lauapalliga.

Kahe kaotusega alustanud Keila Coolbet jätkab ENBL-i 11. novembril, kui võõrustab Bratislava Slovani.