Taas platsile pääsenud Tamm lõi karikamängus värava

Sloveenia karikavõistluste 1/16-finaalis kohtus Ljubljana Olimpija võõrsil tugevuselt kolmanda liiga hõbedakohal oleva NK Sencuriga, vahendab Soccernet.ee.

Mängu 42. minutil tegi Tamm karistusalas kaitsjate taha suurepärase avanemise, mida palliga kaaslane märkas. Eestlane võttis kaarega lennanud palli rinnaga omaks ning lõi selle madalalt võrku.

Tamm vahetati mängust välja 72. minutil. Veidi pärast seda lõi Olimpija 2:0 ning sai veelgi mugavamalt tunda end siis, kui vastane punase kaardi teenis. Siiski pöördus mängu lõpp veel korra: Olimpija poolkaitsja tagasisööt lipsas väravavahi korkide alt läbi väravasse, tehes mängu lõppseisuks 1:2. Tamme ja Olimpijat ootab kaheksandikfinaal ees uue aasta alguses.