X!

Kuusk aitas Katowice karikasarjas järgmisesse ringi

Jalgpall
Märten Kuusk
Märten Kuusk Autor/allikas: GKS Katowice/Instagram
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondise keskkaitsja Märten Kuuse koduklubi Katowice alistas Poola karikavõistluste 1/16-finaalis võõrsil Lodzi 2:1 ja jõudis järgmisesse ringi.

Poola kõrgliigaklubi Katowice asus karikamängu esiliigas mängiva Lodzi vastu esimese poolaja keskel juhtima, kui meeskonna kapten ja Kuuse keskkaitsepartner Arkadiusz Jedrych realiseeris penalti. Teise poolaja alguses suurendas Katowice eduseisu Ilja Škurin. Katowice jäi nullimängust ilma, sest Jedrych lõi kümmekond minutit enne lõpuvilet omavärava. Kuusk mängis kõik minutid algusest lõpuni, vahendab Soccernet.ee.

Katowice on pärast oktoobrikuu koondisakent võitnud kolm kohtumist järjest, neist kaks Poola kõrgliigas ja ühe karikavõistlustel. Kuusk on nendes mängudes kaasa teinud viis poolaega.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

15:44

Kuusk aitas Katowice karikasarjas järgmisesse ringi

12:51

Thun kasvatas tabeli tipus edu, kuid Käit jäi vigastuse tõttu eemale

11:52

Eesti neidude U-19 koondis lõpetas EM-valikturniiri kaotusega Kreekale

08:06

Mets vahetati karikamängus krampide tõttu välja, St. Pauli võitis penaltitega

28.10

Sinjavskilt võeti värav ja Bohemians kaotas liiderklubile

28.10

Hein pidi Werderi treeningu pooleli jätma

28.10

Eesti jalgpallikoondis mängib kuninga silme all

28.10

Naiste jalgpallikoondis lõpetab aasta kodumänguga Leedu vastu

28.10

Messi tahab Argentinaga MM-tiitlit kaitsta

28.10

Poom palus fännidel trummi mitte lüüa: meil on siin üks kuri naaber

sport.err.ee uudised

18:29

Erm käis taas operatsioonil, seekord hüppeliigesega

18:12

Hoki tulevikutäht viskas NHL-is esimese kübaratriki

17:42

Vürstiriigi tenniseajalugu teinud Vacherot sai nõost jagu ka Pariisis

16:59

"Spordipühapäev" tõi näiteid võimete tipul lõpetanutest: elu ei ole ju lõpmatu protsess

16:17

Võrkpallikarikavõistlustel selguvad esimesed poolfinalistid

15:44

Kuusk aitas Katowice karikasarjas järgmisesse ringi

15:15

Mängupausilt naasev Võru Barrus võõrustab Selver x TalTechi

14:54

100 päeva olümpiani: algas joonistusvõistlus Eesti koondise maskoti leidmiseks

14:32

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

14:06

Tiitlikaitsja Gauff on finaalturniiril Sabalenkaga samas alagrupis

13:28

Tamm kaotas Hiinas üksikmängus avaringis

12:51

Thun kasvatas tabeli tipus edu, kuid Käit jäi vigastuse tõttu eemale

12:25

Rae SK/Viaston alustas karikavõistluste veerandfinaali veenva võiduga

11:52

Eesti neidude U-19 koondis lõpetas EM-valikturniiri kaotusega Kreekale

11:31

Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juht paneb ameti maha

10:58

VAATA TÄNA | "Pealtnägija" doki "Mati Alaver – valgusest varju" teine osa

10:43

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

09:55

Pariisis ühe matšiga piirdunud Alcaraz võib ka esikohast ilma jääda

09:30

Kaldvee ja Lill alustasid turniiri võidu ja kaotusega

08:59

37 punkti visanud Antetokounmpo aitas Milwaukee magusa võiduni

loetumad

28.10

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

10:43

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

14:32

Simonil oli varguse ajal enda kontol üle 300 000 euro

28.10

Hein pidi Werderi treeningu pooleli jätma

28.10

Žalgiris teenis Euroliigas suure võidu

28.10

Poom palus fännidel trummi mitte lüüa: meil on siin üks kuri naaber

28.10

Rovanperä kogus vormeli roolis väärtuslikke kilomeetreid

28.10

Tallinnas näitasid jõu- ja ilunumbreid Eesti parimad kalisteenikasportlased

28.10

Soome korvpallitäht viskas NBA-s esmakordselt üle 50 punkti

10:58

VAATA TÄNA | "Pealtnägija" doki "Mati Alaver – valgusest varju" teine osa

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo