Kuusk aitas Katowice karikasarjas järgmisesse ringi

Poola kõrgliigaklubi Katowice asus karikamängu esiliigas mängiva Lodzi vastu esimese poolaja keskel juhtima, kui meeskonna kapten ja Kuuse keskkaitsepartner Arkadiusz Jedrych realiseeris penalti. Teise poolaja alguses suurendas Katowice eduseisu Ilja Škurin. Katowice jäi nullimängust ilma, sest Jedrych lõi kümmekond minutit enne lõpuvilet omavärava. Kuusk mängis kõik minutid algusest lõpuni, vahendab Soccernet.ee.

Katowice on pärast oktoobrikuu koondisakent võitnud kolm kohtumist järjest, neist kaks Poola kõrgliigas ja ühe karikavõistlustel. Kuusk on nendes mängudes kaasa teinud viis poolaega.

