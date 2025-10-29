Tamm kaotas Hiinas üksikmängus avaringis

Üksikmängus pidi Tamm (ATP 920.) avaringis tunnistama turniiril kuuendana asetatud jaapanlase Hayato Matsuoka (ATP 657.) kindlalt 6:1, 6:2 paremust.

Paarismängus jõudsid Tamm ja tema malaisialasest paariline Mitsuki Wei Kang Leong veerandfinaalis, alistades avaringis 6:3, 2:6, 10:7 Taiwani-Jaapani duo Chin Kuan Lai ja Akrina Santillani. Järgmisena lähevad nad vastamisi teisena asetatud Sergei Fomini ja Ignasi Forcanoga.

Tuneesias peetaval M15 turniiril on Johannes Seeman ja tema sakslasest paariline Robert Strombachs esimesena asetatud. Avaringis said nad 1:6, 7:6 (7), 10:8 jagu prantslasest Mickael Kaoukist ja sloveenist Luka Talan Lopaticist. Veerandfinaalis tuleb neile vastu USA-Iirimaa paar Daniil Kakhniuk – Josh Roe Flannelly.