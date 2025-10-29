X!

Thun kasvatas tabeli tipus edu, kuid Käit jäi vigastuse tõttu eemale

Jalgpall
Mattias Käit
Mattias Käit Autor/allikas: FC Thun/Facebook
Eesti jalgpallikoondise poolkaitsja Mattias Käidi koduklubi Thun sai Šveitsi kõrgliigas kodus 3:0 võidu punase laterna Winterthuri üle ja jätkab tabeliliidrina.

Thun avaldas tund aega enne avavilet sotsiaalmeedias koosseisu ja andis teada, et Käit jääb mängust vigastuse tõttu eemale. Eesti koondislane oli eelmised kaheksa liigamängu kuulunud Thuni algkoosseisu, kuid eelmises voorus vahetati pärast avapoolaega välja, vahendab Soccernet.ee.

Käidi puudumine Thuni head hoogu ei pidurdanud. Esimesel poolajal haarati Lucien Dahleri ja Leonardo Bertone väravatest 2:0 eduseis, aga mõned minutid enne poolajavilet jäädi Valmir Matoshi eemaldamise tõttu kümnekesi väljakule. Elmin Rastoder lõi sellele vaatamata teisel poolajal kolmanda värava ja Thun kirjutas tabelisse neljanda võidu järjest.

Thun on 11 mänguga kogunud 25 punkti ja asub liidrikohal.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Toimetaja: Maarja Värv

