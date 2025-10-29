Rae SK/Viaston alustas karikavõistluste veerandfinaali veenva võiduga

Teisipäeval tehti võrkpalli naiste karikavõistlustel algust kahe veerandfinaalseeriaga, kus poolfinaalkohta püüavad Viimsi/Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool/Bigbank ning Viljandi Metall ja Rae Spordikool/Viaston. Viljandi üllatust serveerida ei suutnud, jäädes tiitlikaitsja Rae vastu geimivõiduta. Edukas oli ka Viimsi/Tallinna Ülikool.

Kodupubliku toetust nautinud Viljandi Metall kaotas avageimi 15:25 ja teise 21:25 tulemusega. Võitluslikus kolmandas geimis tunnistasid võõrustajad Rae 25:22 ja kogu mängu kokkuvõttes seega 3:0 (25:15, 25:21, 25:22) paremust, vahendab volley.ee.

Sonja Siimson panustas viljandlannade tulemusse 14, Erle Püvi 13 ja Ragne Dimitrijev üheksa punkti. Võitjate resultatiivseimaks kerkis Liis Kiviloo, kelle arvele kogunes 58-protsendilise rünnakuefektiivsuse juures 11 rünnaku-, kaks bloki- ja kaks servipunkti ehk kokkuvõttes 15 punkti. Nette Peit lisas 12 ja Kristel Allorg 10 punkti.

Rae pani võidule aluse hea rünnakuga, lahendades punktiks 44 protsenti sooritustest. Viljandi rünnakuefektiivsuseks kujunes 34. Samuti säras Rae servil, kui vaid nelja vea kõrvale kogunes kaheksa ässa ehk servil jäädi nelja punktiga plussi. Servil kuue punktiga miinusesse jäänud Viljandi patustas servil üheksa veaga ja lõi kolm ässa.

Kahemängulise seeria korduskohtumine toimub 8. novembril kell 13 Jüri spordihoones. Viljandi Metall vajab edasipääsuks 3:0 või 3:1 võitu ja seejärel paremust kuldses geimis. Ülejäänud tulemused tagavad poolfinaalkoha Rae esindusele.

Alles nädalavahetusel meistriliigas Tartu Ülikool/Bigbanki 3:1 paremust tunnistama pidanud Viimsi/Tallinna Ülikool võttis karikavõistlustel magusa revanši, astudes kodusaalis teenitud 3:1 (25:20, 25:19, 22:25, 25:21) võiduga sammu poolfinaali suunas.

Viimsi/Tallinna Ülikool oli edukam blokis, kus koguti 18 punkti. Tartu esindus saavutas blokis 12 punkti. Rünnakul olid mängu kokkuvõttes edukamad võitjad, kelle efektiivsus oli 35 protsenti. Kaotajad lahendasid rünnakuid 30-protsendiliselt. Eraldi tasub märkida võõrustajate sooritust servijoone taga, kus Kätriin Põld servis kaheksa ja kogu võistkond 17 ässa. Vigu kogunes seejuures 15. Külalised lõid seitsme vea juures 11 ässa.

Võitjate ridades kogus suurima saagi Kätriin Põld, kelle arvele märgiti 21 punkti, millest koguni seitse tulid blokis ja kaheksa servil. Ave Kuusk tõi eelmise koduklubi vastu 17, Sandra Lepp 13, Raili Hunt 10, Säde Kirss üheksa ja Melissa Sokolov kaheksa punkti. Ingris Suvi vastas Tartu naiskonna ridades 12, Nora Lember 11 ja Liisa Põldma üheksa punktiga.

Poolfinalist selgub 8. novembril Tartu Ülikooli spordihoones toimuvas kordusmängus, milles Tartu Ülikool/Bigbank vajab edasipääsuks 3:0 või 3:1 võitu ja seejärel paremust ka kuldses geimis. Ülejäänud tulemused tagavad edasipääsu Viimsi/Tallinna Ülikoolile. Mäng saab alguse kell 14.

Kolmapäeval kell 19.30 algab NET Spordihallis neljas veerandfinaalseeria, milles kohtuvad TBD Pharmatech/Kastre ja Audentese SG.

Naiste karikavõistluste veerandfinaalpaarid:

Peetri VK – TalTech/Nordaid, 3:0 (25:21, 25:17, 25:23), kordusmäng 6. novembril kell 19.15 TalTechi Spordihoones

Viimsi/Tallinna Ülikool – TÜ/Bigbank 3:1 (25:20, 25:19, 22:25, 25:21), kordusmäng 8. novembril kell 14 Tartu Ülikooli Spordihoones

Viljandi Metall – Rae Spordikool/Viaston 0:3 (15:25, 21:25, 22:25), kordusmäng 8. novembril kell 13 Jüri Spordihoones

TBD Pharmatech/Kastre – Audentese SG 29. oktoobril kell 19.30 NET Spordihallis ja 5. novembril kell 19 Audentese Spordihallis