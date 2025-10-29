X!

VAATA TÄNA | "Pealtnägija" doki "Mati Alaver – valgusest varju" teine osa

Suusatamine
Suusatamine

Täna kell 20.05 saab ETV-s või ERR-i spordiportaalis vaadata "Pealtnägija" teledokumentaali "Mati Alaver – valgusest varju" teist osa.

Sedapuhku on fookuses 2019. aasta Seefeldi maailmameistrivõistlustel lahvatanud dopinguskandaal, kus tuli päevavalgele mitme Eesti murdmaasuusataja keelatud võtete kasutamine. "Pealtnägija" käis sel sügisel Austrias kohapeal ning intervjueeris mitmeid selle loo peategelasi.

Päevavalgele tulevad uued detailid ja kaamera ees räägivad mitmed sporditegelased, kes varem selles kontekstis intervjuusid andnud pole. Muuhulgas asjaga tegelenud uurijad ja ajakirjanikud, aga ka veredopingu kaanepoisiks kujunenud endine Austria suusataja Max Hauke ja Austria suusakoondise kunagine peatreener Walter Mayer, kes on sarnaselt Alaverile aastakümnete jooksul läbi tulnud mitmest suurest dopinguskandaalist.

"Mati Alaver – valgusest varju" on traagiline lugu pöörasest vaimustusest ja rängast pettumusest, mille telgitagustes peitub palju pooltoone ning fakte, mida üldsus esimest korda kuuleb. Autor-stsenarist Mihkel Kärmas, režissöörid Raivo Maripuu, Vladlen Pobjaržin, toimetajad Kristjan Pihl, Taavi Eilat, Maarja Värv, Merilin Pärli, Uljana Kuzmina, produtsent Piret Priisaar.

Toimetaja: ERR Sport

Samal teemal

sport.err.ee värsked uudised

13:28

Tamm kaotas Hiinas üksikmängus avaringis

12:51

Thun kasvatas tabeli tipus edu, kuid Käit jäi vigastuse tõttu eemale

12:25

Rae SK/Viaston alustas karikavõistluste veerandfinaali veenva võiduga

11:52

Eesti neidude U-19 koondis lõpetas EM-valikturniiri kaotusega Kreekale

11:31

Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juht paneb ameti maha

10:58

VAATA TÄNA | "Pealtnägija" doki "Mati Alaver – valgusest varju" teine osa

10:43

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

09:55

Pariisis ühe matšiga piirdunud Alcaraz võib ka esikohast ilma jääda

09:30

Kaldvee ja Lill alustasid turniiri võidu ja kaotusega

08:59

37 punkti visanud Antetokounmpo aitas Milwaukee magusa võiduni

laskesuusatamine

25.10

Distsiplinaarkomisjon koguneb peagi Julia Simoni juhtumit arutama

24.10

Prantsuse laskesuusatäht Simon võttis petmis- ja vargussüüdistused omaks

19.10

Lisa Vittozzi tegi Münchenis suurepärase tagasituleku

16.10

Norra laskesuusakoondis võtab ette vastuolulise kopterilennu

jäähoki

28.10

Crosby jõudis veel ühe ilusa tähiseni

27.10

Lovkov ja Parras tõid HC Pantrile magusa võõrsilvõidu

26.10

HC Panter pidi Riias vastase paremust tunnistama

22.10

Pittsburgh Penguins sai uue punktikuninga

freestyle suusatamine

18.08

Freestyle-suusatamise täht Gu sai treeningul vigastada

06.08

Kelly Sildaru paneb algaval hooajal rõhku kolme ala asemel ainult ühele

25.06

Sildaru tahab võistlustele naasta detsembris: iga päev põlvele ei mõtle

09.05

Elva saab mitmekülgse suusaspordipargi

kahevõistlus

29.09

Riiber: pean vormi hoidma, et lapsed mööda ei paneks!

26.09

Ilves tahab olümpiamedalit: ma ei ela illusioonides, aga see on eesmärk

26.09

Ilvese treener: mida rohkem hüppele mõtled, seda keerulisemaks see läheb

26.09

Riiber ERR-ile: Ilves peab leidma värskuse, et võidelda olümpiakulla eest

suusatamine

10:58

VAATA TÄNA | "Pealtnägija" doki "Mati Alaver – valgusest varju" teine osa

10:43

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

27.10

Tiit Karuksi kuukommentaar: miksid jäävad

25.10

Norra suusatäht pole konkurentide käitumisega rahul: rootslased on argpüksid

kiiruisutamine

11.04

Liiv: üritame ettevalmistusperioodil treeneritega paremini ühel lehel olla

15.03

Liiv teenis hooaja viimases stardis üheksanda koha: väga õpetlik hooaeg

14.03

Marten Liiv alustas MM-i 14. kohaga, de Boo jättis Stolzi kullata

12.03

Marten Liiv stardib MM-il kolmel distantsil

suusahüpped

25.10

Aigro lõpetas suvise GP-hooaja kümnenda kohaga: varu on sees

02.10

MK-sarja üldvõitja: Norra suusahüppajad häbistasid meie spordiala

28.09

Aigro treener on optimistlik: tema lennuoskused on juba väga head

27.09

Aigro krooniti Eesti parimaks suviseks suusahüppajaks

iluuisutamine

28.10

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

28.10

Hiina jäätantsupaar poseeris GP-l kava järel pehme ballistilise raketiga

19.10

Selevko tuli GP-etapil kaheksandaks

18.10

Mihhail Selevko hoiab GP-etapil kuuendat kohta

mäesuusatamine

26.10

Tormis Laine alustas MK-hooaega 23. kohaga

25.10

Mäesuusahooaeg algas austerlanna esimese etapivõiduga

22.10

Itaalia mäesuusatamist tabas veel üks valus hoop

02.10

Juhan Luik tegi kahel alal karjääri parimad tulemused

jääkeegel

09:30

Kaldvee ja Lill alustasid turniiri võidu ja kaotusega

28.10

Kaldvee ja Lill proovivad jõudu olümpiavastaste vastu

27.10

Eesti kurlingunaiskond saavutas MK-etapil kolmanda koha

26.10

Eesti kurlingunaiskond pääses MK-etapil veerandfinaali

lumelauasõit

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

04.05

Treener Freimuth: Mai Brit püsis tugeva sportlasena hooaja lõpuni vastu

26.03

Anga piirdus MM-i Big Airi võistlusel kvalifikatsiooniga

20.03

Anga ei saanud MM-i kvalifikatsioonis korralikku laskumist kirja

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo