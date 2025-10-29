VAATA TÄNA | "Pealtnägija" doki "Mati Alaver – valgusest varju" teine osa

Sedapuhku on fookuses 2019. aasta Seefeldi maailmameistrivõistlustel lahvatanud dopinguskandaal, kus tuli päevavalgele mitme Eesti murdmaasuusataja keelatud võtete kasutamine. "Pealtnägija" käis sel sügisel Austrias kohapeal ning intervjueeris mitmeid selle loo peategelasi.

Päevavalgele tulevad uued detailid ja kaamera ees räägivad mitmed sporditegelased, kes varem selles kontekstis intervjuusid andnud pole. Muuhulgas asjaga tegelenud uurijad ja ajakirjanikud, aga ka veredopingu kaanepoisiks kujunenud endine Austria suusataja Max Hauke ja Austria suusakoondise kunagine peatreener Walter Mayer, kes on sarnaselt Alaverile aastakümnete jooksul läbi tulnud mitmest suurest dopinguskandaalist.

"Mati Alaver – valgusest varju" on traagiline lugu pöörasest vaimustusest ja rängast pettumusest, mille telgitagustes peitub palju pooltoone ning fakte, mida üldsus esimest korda kuuleb. Autor-stsenarist Mihkel Kärmas, režissöörid Raivo Maripuu, Vladlen Pobjaržin, toimetajad Kristjan Pihl, Taavi Eilat, Maarja Värv, Merilin Pärli, Uljana Kuzmina, produtsent Piret Priisaar.