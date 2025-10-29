Kaldvee ja Lill alustasid turniiri võidu ja kaotusega

Eesti esimeseks vastaseks Genfis toimuval turniiril oli Šveits ning Eesti alustas mängu kindlalt. Esimese kolme vooru järel oli seis 6:0 Eesti kasuks. Neljandas voorus õnnestus vastasel teenida kolm punkti ning järgmises voorus röövis Šveits veel ühe punkti lisaks, mängu seis oli 6:4. Eesti hoidis oma eduseisu ka viimastes voorudes ning kohtumine lõppes 10:7 Eesti kasuks.

Kaldvee ja Lille järgmiseks vastaseks oli tugev Austraalia esindus, kes ei ole veel olümpiamängudele kvalifitseerinud, kuid Tahli Gill ja Dean Hewitt on varem olümpial mänginud ning kindlasti sihitakse olümpiapiletit ka sel korral.

Eesti ja Austraalia kohtumine kujunes pingeliseks ja tasavägiseks, kuid viienda vooru järel oli seis 5:3 Eesti kasuks.

Kuuendas voorus võitis Austraalia kolm punkti ning järgmises voorus röövis vastane Eesti eksimuse tõttu viimasel viskel veel ühe punkti lisaks. Eesti jäi 5:7 kaotusseisu. Viimases voorus Eesti viigistas 7:7, kuid lisavooru mindi vastase viimase kivi eelisega. Punktirööv Eestil paraku ei õnnestunud ning pingeline kohtumine lõppes Austraalia napi võiduga 8:7.

Harri Lill kommenteeris, et Šveitsis toimuv turniir on üks vähestest, kus on tiitlivõistlustele sarnased jääolud. Lisaks on turniiri graafik pingeline ja ööpäeva jooksul tuleb mängida kuni neli mängu. "Siinsed jääolud on väga head ja sarnanevad neile, mis on tavaliselt olnud maailmameistrivõistlustel ja ilmselt on ka olümpial. Heal jääl mängimine on meie tugevuseks ning tunneme end siin kindlalt. Teiseks on siin võistlemas kolm olümpiamängude tiimi ja tugev Austraalia esindus, mis tähendab, et kergeid mänge pole. Eriliseks teeb turniiri seegi, et seda mängitakse ajavõtuga, mida igal MK-etapil pole ning see muudab mängu iseloomu," selgitas Lill.

Genfis toimuval kutsetega võistlusel osaleb vaid neli võistkonda. Lisaks Eestile võistlevad Šveitsi, Šotimaa ja Austraalia esindused, kellest kõik peale Austraalia on juba taganud koha Milano Cortina 2026. aasta taliolümpiamängudel.

Kõik võistkonnad mängivad ühes alagrupis ning kohtuvad omavahel kaks korda – tulemuste põhjal selgub paremusjärjestus. Kolmapäeval kohtub Eesti Šotimaa ning Šveitsiga.