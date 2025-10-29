X!

Kaldvee ja Lill alustasid turniiri võidu ja kaotusega

Kurling
Marie Kaldvee ja Harri Lill
Marie Kaldvee ja Harri Lill Autor/allikas: Brit Maria Tael/Team Estonia
Kurling

Olümpiamängudeks valmistuv Eesti kurlingu segapaar Marie Kaldvee ja Harri Lill alistas Genfis toimuval kutsetega turniiril Šveitsi kurlingupaari, kellega mängitakse tulevasel olümpial avamängus. Pingelise järgmise kohtumise lisavoorus pidi aga Eesti tunnistama Austraalia paremust.

Eesti esimeseks vastaseks Genfis toimuval turniiril oli Šveits ning Eesti alustas mängu kindlalt. Esimese kolme vooru järel oli seis 6:0 Eesti kasuks. Neljandas voorus õnnestus vastasel teenida kolm punkti ning järgmises voorus röövis Šveits veel ühe punkti lisaks, mängu seis oli 6:4. Eesti hoidis oma eduseisu ka viimastes voorudes ning kohtumine lõppes 10:7 Eesti kasuks.

Kaldvee ja Lille järgmiseks vastaseks oli tugev Austraalia esindus, kes ei ole veel olümpiamängudele kvalifitseerinud, kuid Tahli Gill ja Dean Hewitt on varem olümpial mänginud ning kindlasti sihitakse olümpiapiletit ka sel korral.

Eesti ja Austraalia kohtumine kujunes pingeliseks ja tasavägiseks, kuid viienda vooru järel oli seis 5:3 Eesti kasuks.

Kuuendas voorus võitis Austraalia kolm punkti ning järgmises voorus röövis vastane Eesti eksimuse tõttu viimasel viskel veel ühe punkti lisaks. Eesti jäi 5:7 kaotusseisu. Viimases voorus Eesti viigistas 7:7, kuid lisavooru mindi vastase viimase kivi eelisega. Punktirööv Eestil paraku ei õnnestunud ning pingeline kohtumine lõppes Austraalia napi võiduga 8:7.

Harri Lill kommenteeris, et Šveitsis toimuv turniir on üks vähestest, kus on tiitlivõistlustele sarnased jääolud. Lisaks on turniiri graafik pingeline ja ööpäeva jooksul tuleb mängida kuni neli mängu. "Siinsed jääolud on väga head ja sarnanevad neile, mis on tavaliselt olnud maailmameistrivõistlustel ja ilmselt on ka olümpial. Heal jääl mängimine on meie tugevuseks ning tunneme end siin kindlalt. Teiseks on siin võistlemas kolm olümpiamängude tiimi ja tugev Austraalia esindus, mis tähendab, et kergeid mänge pole. Eriliseks teeb turniiri seegi, et seda mängitakse ajavõtuga, mida igal MK-etapil pole ning see muudab mängu iseloomu," selgitas Lill.

Genfis toimuval kutsetega võistlusel osaleb vaid neli võistkonda. Lisaks Eestile võistlevad Šveitsi, Šotimaa ja Austraalia esindused, kellest kõik peale Austraalia on juba taganud koha Milano Cortina 2026. aasta taliolümpiamängudel.

Kõik võistkonnad mängivad ühes alagrupis ning kohtuvad omavahel kaks korda – tulemuste põhjal selgub paremusjärjestus. Kolmapäeval kohtub Eesti Šotimaa ning Šveitsiga.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

jääkeegli uudised

09:30

Kaldvee ja Lill alustasid turniiri võidu ja kaotusega

28.10

Kaldvee ja Lill proovivad jõudu olümpiavastaste vastu

27.10

Eesti kurlingunaiskond saavutas MK-etapil kolmanda koha

26.10

Eesti kurlingunaiskond pääses MK-etapil veerandfinaali

24.10

Eesti naiste kurlingukoondis alustas MK-etappi võiduga

23.10

Kaldvee ja Lill piirdusid MK-etapil alagrupiga

22.10

Kaldvee ja Lill kaotasid MK-etapil Jaapani paarile

20.10

Olümpialootused Kaldvee ja Lill pääsesid MK-etapil pjedestaalile

17.10

Kaldvee ja Lill lõpetasid pika võistluspausi: suurem põhja ladumise faas on läbi

06.10

Eesti kurlingunaiskond tuli MK-etapil neljandaks

29.09

Tondirabas toimunud kurlingu MK-etapil võidutsesid rootslased

22.09

Kaldvee ja Lill MK-etapi järel: saime teada, kuhu trennides fookus suunata

21.09

Kaldvee - Lill tulid Tallinna turniiril kolmandaks

21.09

Kaldvee ja Lill jõudsid kodusel MK-etapil poolfinaali

18.09

Kaldvee ja Lill katsetavad kodusel MK-etapil uusi kive

18.09

Kaldvee ja Lill osalevad sel nädalavahetusel kodusel MK-etapil

15.09

Eesti kurlingunaiskond lõpetas MK-etapil kaheksa parema seas

09.09

Eesti meeste kurlingukoondis avas hooaja kolmanda kohaga

01.09

Eesti kurlingunaiskond jäi MK-etapi veerandfinaalist napilt välja

29.08

Eesti kurlingu naiskoondis alustas uut kurlinguhooaega tugeva võiduga

sport.err.ee värsked uudised

13:28

Tamm kaotas Hiinas üksikmängus avaringis

12:51

Thun kasvatas tabeli tipus edu, kuid Käit jäi vigastuse tõttu eemale

12:25

Rae SK/Viaston alustas karikavõistluste veerandfinaali veenva võiduga

11:52

Eesti neidude U-19 koondis lõpetas EM-valikturniiri kaotusega Kreekale

11:31

Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juht paneb ameti maha

10:58

VAATA TÄNA | "Pealtnägija" doki "Mati Alaver – valgusest varju" teine osa

10:43

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

09:55

Pariisis ühe matšiga piirdunud Alcaraz võib ka esikohast ilma jääda

08:59

37 punkti visanud Antetokounmpo aitas Milwaukee magusa võiduni

08:27

Glinka alistas USA-s Challengeril kolmandana asetatud ameeriklase

08:06

Mets vahetati karikamängus krampide tõttu välja, St. Pauli võitis penaltitega

28.10

Žalgiris teenis Euroliigas suure võidu

28.10

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga kuldmedali

28.10

ETV spordisaade, 28. oktoober

28.10

Uue väljakutse vastu võtnud Endrekson: ikka võtsin mõtlemisaja

28.10

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

28.10

Sinjavskilt võeti värav ja Bohemians kaotas liiderklubile

28.10

Tallinnas näitasid jõu- ja ilunumbreid Eesti parimad kalisteenikasportlased

28.10

Kansas City Chiefs läheb aina paremasse hoogu

28.10

Hein pidi Werderi treeningu pooleli jätma

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo