Glinka alistas USA-s Challengeril kolmandana asetatud ameeriklase

Glinka oli vaid tund ja 21 minutit kestnud kohtumises 6:3, 6:3 parem turniiril kolmandana asetatud ameeriklasest Patrick Kypsonist (ATP 146.).

Avasetis võitis Glinka 3:3 seisult kolm geimi järjest, teises setis läks ta murdega 5:2 juhtima ja seejärel oli tal vastase pallingul esimene matšpall, aga Kypson suutis pika pallingugeimi ikkagi võita. Enda servil Glinka aga ei eksinud, vormistades võidu teisel matšpallil.

Glinka servis koguni 13 ässa ja Kypson vaid kolm, topeltvigu tegi Glinka kaks ja Kypson ühe. Kuigi Kypsoni esimese servi realiseerimisprotsent oli pisut parem – ameeriklasel 54 ja Glinkal 52 –, võitis Glinka esimeselt servilt koguni 86 protsenti punktidest, aga Kypson vaid 58 protsenti.

Glinka realiseeris neljast murdevõimalusest kolm ja päästis mõlemad murdepallid, mis Kypson tema servil teenis.

Mängitud punktidest võitis Glinka 65 ja Kypson 52.

Teises ringis läheb Glinka vastamisi 26-aastase Saksamaa mängija Patrick Zahrajga (ATP 240.), kes alistas avaringis 7:5, 6:3 ameeriklase Thai-Son Kwiatkowski. Praegu 30-aastasel Kwiatkowskil edetabelikohta pole, kuid tema karjääri kõrgeim koht on olnud 181.