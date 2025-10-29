X!

Glinka alistas USA-s Challengeril kolmandana asetatud ameeriklase

Tennis
Daniil Glinka
Daniil Glinka Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti teine reket Daniil Glinka (ATP 263.) alustas USA-s Charlottesville'is peetavat ATP Challenger 75 kategooria tenniseturniiri väärt võiduga.

Glinka oli vaid tund ja 21 minutit kestnud kohtumises 6:3, 6:3 parem turniiril kolmandana asetatud ameeriklasest Patrick Kypsonist (ATP 146.).

Avasetis võitis Glinka 3:3 seisult kolm geimi järjest, teises setis läks ta murdega 5:2 juhtima ja seejärel oli tal vastase pallingul esimene matšpall, aga Kypson suutis pika pallingugeimi ikkagi võita. Enda servil Glinka aga ei eksinud, vormistades võidu teisel matšpallil.

Glinka servis koguni 13 ässa ja Kypson vaid kolm, topeltvigu tegi Glinka kaks ja Kypson ühe. Kuigi Kypsoni esimese servi realiseerimisprotsent oli pisut parem – ameeriklasel 54 ja Glinkal 52 –, võitis Glinka esimeselt servilt koguni 86 protsenti punktidest, aga Kypson vaid 58 protsenti.

Glinka realiseeris neljast murdevõimalusest kolm ja päästis mõlemad murdepallid, mis Kypson tema servil teenis.

Mängitud punktidest võitis Glinka 65 ja Kypson 52.

Teises ringis läheb Glinka vastamisi 26-aastase Saksamaa mängija Patrick Zahrajga (ATP 240.), kes alistas avaringis 7:5, 6:3 ameeriklase Thai-Son Kwiatkowski. Praegu 30-aastasel Kwiatkowskil edetabelikohta pole, kuid tema karjääri kõrgeim koht on olnud 181.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

tenniseuudised

13:28

Tamm kaotas Hiinas üksikmängus avaringis

09:55

Pariisis ühe matšiga piirdunud Alcaraz võib ka esikohast ilma jääda

08:27

Glinka alistas USA-s Challengeril kolmandana asetatud ameeriklase

28.10

Shanghai Mastersi suurüllataja kohtub taas oma nõoga

28.10

Malõgina ei jätnud belglannale erilist sõnaõigust

27.10

Tokyos olümpiavõitjaks tulnud Bencic pälvis nüüd veel ühe turniirivõidu

27.10

Glinka parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

26.10

Sinner pidas tervisemurede kiuste vastu ja võitis taas Viini turniiri

26.10

Malõgina kaotas Briti tulevikutähele ka Walesis

25.10

Andrea Roots võitis esmakordselt ITF-i turniiri

25.10

Marie Johanna Lapimaa võitis Küprosel paarismängu

24.10

Selgus neljas ATP finaalturniiril osaleja

24.10

Malõgina võitis ülikindlalt ja kohtub taas 16-aastase tulevikulootusega

24.10

Rõbakina jõudis Tokyos poolfinaali ja kindlustas koha finaalturniiril

23.10

Prantslane võttis Medvedevilt finaalikaotuse eest revanši

multimeedia

sport.err.ee uudised

13:28

Tamm kaotas Hiinas üksikmängus avaringis

12:51

Thun kasvatas tabeli tipus edu, kuid Käit jäi vigastuse tõttu eemale

12:25

Rae SK/Viaston alustas karikavõistluste veerandfinaali veenva võiduga

11:52

Eesti neidude U-19 koondis lõpetas EM-valikturniiri kaotusega Kreekale

11:31

Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse juht paneb ameti maha

10:58

VAATA TÄNA | "Pealtnägija" doki "Mati Alaver – valgusest varju" teine osa

10:43

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

09:55

Pariisis ühe matšiga piirdunud Alcaraz võib ka esikohast ilma jääda

09:30

Kaldvee ja Lill alustasid turniiri võidu ja kaotusega

08:59

37 punkti visanud Antetokounmpo aitas Milwaukee magusa võiduni

08:27

Glinka alistas USA-s Challengeril kolmandana asetatud ameeriklase

08:06

Mets vahetati karikamängus krampide tõttu välja, St. Pauli võitis penaltitega

28.10

Žalgiris teenis Euroliigas suure võidu

28.10

Keira Rattur võitis EM-il Euroopa rekordiga kuldmedali

28.10

ETV spordisaade, 28. oktoober

28.10

Uue väljakutse vastu võtnud Endrekson: ikka võtsin mõtlemisaja

28.10

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

28.10

Sinjavskilt võeti värav ja Bohemians kaotas liiderklubile

28.10

Tallinnas näitasid jõu- ja ilunumbreid Eesti parimad kalisteenikasportlased

28.10

Kansas City Chiefs läheb aina paremasse hoogu

loetumad

28.10

Üheksa kuud jalavalu talunud Petrõkina leidis lõpuks õlekõrre Saksamaalt

28.10

Poom palus fännidel trummi mitte lüüa: meil on siin üks kuri naaber

10:43

Hauke ERR-ile: veredopingu kasutegur on üks protsent

28.10

Soome korvpallitäht viskas NBA-s esmakordselt üle 50 punkti

27.10

Barcelona satelliitturniiril jõudis pjedestaalile neli Eesti vehklejat

28.10

Hein pidi Werderi treeningu pooleli jätma

28.10

Žalgiris teenis Euroliigas suure võidu

28.10

Rovanperä kogus vormeli roolis väärtuslikke kilomeetreid

28.10

Põlatud Hollandi rannavõrkpallur ei saanud MM-iks viisat

28.10

Tallinnas näitasid jõu- ja ilunumbreid Eesti parimad kalisteenikasportlased

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo