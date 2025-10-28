Hein pidi Werderi treeningu pooleli jätma

Saksamaa Bundesliga klubi Bremeni Werder andis sotsiaalmeedias teada, et Eesti koondise väravavaht Karl Jakob Hein sai teisipäeva hommikul palliga löögi näkku ja pidi treeningu pooleli jätma.

Werderi tegemisi kajastav Deichstube kirjutab, et treening oli kestnud umbes pool tundi, kui ründaja Keke Topp lõi palli lähedalt Heinale otse näkku. Seejärel kontrollis eestlase olukorda Werderi füsioterapeut Adis Lovic ja ettevaatusabinõul jättis Hein treeningu pooleli. Hein suutis ise väljakult lahkuda ja riietusruumi suunduda, vahendab Soccernet.ee.

Werder on Bundesliga hooaega alustanud kolme võidu, kahe viigi ja kolme kaotusega, asudes 11 punktiga üheksandal kohal. Hein on Werderi väravat kaitsnud kahes liigamängus ja esinumber Mio Backhaus ülejäänud kuues. Werderi järgmine mäng toimub 1. novembril, kui võõrsil minnakse vastamisi Mainziga, kes paikneb nelja punktiga 16. kohal.