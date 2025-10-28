X!

Eesti jalgpallikoondis mängib kuninga silme all

Norra kuningas Harald V istub 13. novembril Ullevaali staadioni tribüünil, kui Norra jalgpallikoondis võõrustab MM-valikmängus Eesti koondist.

"Meil on suur au ja rõõm tervitada Tema Majesteeti kuningas Haraldit väga tähtsal kohtumisel Eesti vastu. MM-valiksarjas on jäänud pidada vaid kaks mängu ning kaalul on pilet MM-finaalturniirile," kommenteeris Norra jalgpalliliidu (NFF) peasekretär Karl-Petter Loeken.

88-aastane Harald V on kirglik jalgpallifänn ning käis viimati oma riigi rahvuskoondisele kaasa elamas tänavu juunis, kui Ullevaali staadionil alistati Itaalia 3:0.

Eesti andis avakohtumises Norraga hea lahingu, kuid pidi Erling Haalandi väravast tunnistama vastase 1:0 paremust.

Kui Norra alistab koduväljakul Eesti, siis võivad nad viimasele valikmängule Itaaliaga minna vastu teadmisega, et isegi kaotuse korral pääsetakse MM-finaalturniirile.

Norra on võitnud kõik kuus senist valikmängu muljetavaldava väravate vahega +26. Nende lähim jälitaja Itaalia jääb maha kolme punktiga ning itaallaste väravate vahe on +10. I-valikgrupist pääseb otse finaalturniirile ainult esikohal lõpetav meeskond. 

Norra ei ole MM-finaalturniiril osalenud alates 1998. aastast, kui Prantsusmaal toimunud turniiril jõuti 16 parema sekka. Järgmine MM-finaalturniir toimub tuleva aasta suvel USA-s, Kanadas ja Mehhikos.

Toimetaja: Henrik Laever

