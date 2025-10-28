Eestlannad välismaal: Asi ja Lass aitasid oma klubi võidule

Euroopas mängivatest Eesti naiskorvpalluritest oli kahe mängu nädal Belgias pallival Anna Gret Asil ning Rootsis mängival Kadri-Ann Lassil. Mõlemad Eesti koondislased aitasid oma klubid ka mõlemas mängus võidule. Islandil pole Greeta Üprus oma kodunaiskonnaga kahjuks veel võidurõõmu tunda saanud ning sel nädalal pidid Portugalis kaotuse vastu võtma ka Sofia Kosareva ja Esgueira Aveiro.

Belgia valitsev meister Castors Braine (2-1) ja Anna Gret Asi teenisid naiste Eurocupis võidulisa, kui võõrsil mängiti 77:59 üle horvaatide Tresnjevka (0-3), vahendab Basket.ee.

Eestlannast tagamängija teenis mänguaega 28 minutit ning kogus ühe punkti (kahesed 0/4, kolmesed 0/2, vabavisked 1/2), 3 lauapalli, ühe resultatiivse söödu, 2 vaheltlõiget, 2 pallikaotust ja 2 isiklikku viga.

178 cm pikkune Asi on Eurocupis senise kolme kohtumisega kirja saanud keskmiselt 21,7 minutit, 2,7 punkti, 2 lauapalli, 1,7 resultatiivset söötu, 1,3 vaheltlõiget ja 1,7 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 16,7%, kolmestel 11,1% ja vabavisetel 75%.

Belgia liigas jätkab Castors Braine (7-0) endiselt võimsalt ja täiseduga, kui kodusaalis saadi 79:49 jagu Kortrijk'i (5-2) naiskonnast. Asi viibis väljakul 24 minutit ning sai protokolli kirja 16 punkti (kahesed 4/5, kolmesed 2/4, vabavisked 2/4), 3 lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe pallikaotuse ja 3 isiklikku viga.

23-aastane Asi on Belgia kõrgliigas senise seitsme kohtumisega kirja saanud keskmiselt 20,1 minutit, 9,1 punkti, 2,1 lauapalli, 3,3 resultatiivset söötu, 1,0 vaheltlõiget ja 1,7 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 44,8%, kolmestel 34,6% ja vabavisetel 73,3%.

Eesti korvpallikoondise pikaaegne kapten Mailis Pokk ja tema tänavune kodunaiskond Bydgoszcz (0-3) lõppenud nädalal Poola kõrgliigas platsil ei käinud. 33-aastane Pokk on seni Poola kõrgliigas kolme mänguga saanud kirja keskmiselt 34 minutit, 11 punkti, 9,7 lauapalli, 3,7 resultatiivset söötu, 0,3 vaheltlõiget ja 3 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 50%, kolmestel 35,7% ja vabavisetel 50%. Liigatabelis on Bydgoszcz (0-3) 12 naiskonna hulgast hetkel üks kolmest tiimist, kellel võiduarve veel avamata.

Rootsi kõrgliiga valitsev meister Lulea Basket (5-1) ja Kadri-Ann Lass mängisid lõppenud nädalal kaks mängu ning võitsid need mõlemad.

Esmalt saadi kolmapäeval võõrsil 90:81 jagu Lundi (1-5) naiskonnast. Eestlannast ääremängija arvele kogunes 29 mänguminutiga 6 punkti (kahesed 3/6, kolmesed 0/2), 10 lauapalli, üks resultatiivne sööt, üks vaheltlõige, üks viskeblokeering, üks pallikaotus ja üks isiklik viga.

Kaks päeva hiljem sõideti külla Malbasele (2-3) ning võideti 88:63. Lassi arvele kogunes 30 mänguminutiga 19 punkti (kahesed 6/10, kolmesed 2/7, vabavisked 1/1), 4 lauapalli, 7 resultatiivset söötu, üks vaheltlõige, üks viskeblokeering, üks pallikaotus ja 2 isiklikku viga.

28-aastane Lass on senise kuue mänguga Rootsi kõrgliigas keskmiselt kirja saanud 30 minutit, 12,5 punkti, 6,5 lauapalli, 3,8 resultatiivset söötu, 0,8 vaheltlõiget ja 1,2 viskeblokeeringut. Tema visketabavused on olnud kahestel 47,3%, kolmestel 31,8% ja vabavisetel 50%.

Islandi naiste kõrgliigas pidid Stjarnan (0-4) ja Greeta Üprus vastu võtma neljanda järjestikuse kaotuse, kui võõrsil jäädi 66:79 alla tabeliliidrile Grindavikile (4-0). Eestlannast ääremängija teenis mänguaega 25 minutit ning kogus 6 punkti (kahesed 0/3, kolmesed 2/8), 2 lauapalli, 2 resultatiivset söötu, üks pallikaotus ja 3 isiklikku viga.

31-aastane Üprus on Islandi kõrgliigas senise nelja kohtumisega kirja saanud keskmiselt 26,3 minutit, 6,8 punkti, 3,5 lauapalli, 1,5 resultatiivset söötu, 0,3 vaheltlõiget ja 2 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 27,3%, kolmestel 24% ja vabavisetel 60%.

Liigatabelis on Stjarnan (0-4) kümne naiskonna konkurentsis hetkel üks kahest tiimist, kellel võiduarve veel avamata.

Maaja Bratka ja Manchester Basketball alustavad Suurbritannia kõrgliigas mängudega alles 2. novembril, kui kodusaalis on vastaseks Caledonia Gladiators. Seni on mängitud Betty Codona Trophy nimelise sarja raames erinevate vastastega neli kohtumist. Lõppenud nädalal Manchesteril mängu polnud.

33-aastane Bratka kogus Betty Codona Trophy raames peetud nelja mänguga keskmiselt 29,5 minutit, 14,8 punkti, 7,3 lauapalli, 1,8 resultatiivset söötu, 1,8 vaheltlõiget, 0,5 viskeblokeeringut ja 1,8 pallikaotust. Tema visketabavused oli kahestel 47,2%, kolmestel 33,3% ja vabavisetel 92,9%.

Portugali korvpalli kõrgliigas pidid Sofia Kosareva ja Esgueira Aveiro (2-2) vastu võtma teise kaotuse, kui kodusaalis jäädi 57:74 alla Imortali (3-1) naiskonnale. Eestlannast tagamängija teenis mänguaega 27 minutit ning kogus 5 punkti (kahesed 1/4, kolmesed 1/9), ühe lauapalli, ühe resultatiivse söödu, 3 pallikaotust ja 3 isiklikku viga.

26-aastane Kosareva on Portugali kõrgliigas senise nelja kohtumisega kogunud keskmiselt 33,8 minutit, 13,3 punkti, 3,8 lauapalli, 3 resultatiivset söötu, 0,5 vaheltlõiget ja 3,5 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 37,5%, kolmestel 23,8% ja vabavisetel 62,5%. Liigatabelis on Esgueira Aveiro (2-2) hetkel 12 tiimi hulgas jagamas 5.-8. positsiooni.

Itaalia tugevuselt teises liigas said Johanna Eliise Teder ja Costa Masagna (2-1) mänguvaba nädala. 25-aastane Teder on Itaalia esiliigas senise kolme mänguga kogunud keskmiselt 17,3 minutit, 5,3 punkti, 1,3 lauapalli, 4,7 resultatiivset söötu, 1,0 vaheltlõiget ja 2,7 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 50%, kolmestel 25% ja vabavisetel 66,7%.

Kui Euroopas algavad korvpallihooajad tavapäraselt septembris-oktoobris, siis USA üliõpilasliigas NCAA visatakse pall esimestes ametlikes mängudes õhku novembri alguses. Tänavu on NCAA I divisjonis kaasa löömas viis Eesti naiskorvpallurit: Marie Anette Sepp (Morehead State), Anete Elisabeth Adler (Boston), Marta Eleri Jaama (Columbia), Keandra Koorits (Washington State) ja Kätlin Kangur (University of Idaho). NCAA II divisjonis mängib Kristel Rattasepp (Charleston), NJCAA sarjas Sille-Liis Mölder (Chipola College) ning Kanada keskkoolide liigas Lisa Sirgi (Fort Erie International Academy).