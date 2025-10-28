X!

Kaldvee ja Lill proovivad jõudu olümpiavastaste vastu

Kurling
Harri Lill ja Marie Kaldvee
Harri Lill ja Marie Kaldvee
Kurling

Olümpiamängudeks valmistuv Eesti segapaariskurlingu paar Marie Kaldvee ja Harri Lill alustas teisipäeval võistlemist kõrgetasemelisel kutsetega turniiri Šveitsis, kus võistlevad olümpiamängudele kvalifitseerunud koondised

Genfis toimuval kutsetega võistlusel osalevad lisaks Eestile Šveitsi, Šotimaa ja Austraalia esindused, kellest kõik peale Austraalia on juba taganud koha Milano-Cortina 2026. aasta taliolümpiamängudel.

Harri Lill tõi välja, et tegemist on olulise turniiriga. "Sel hooajal on see seni olnud turniiridest kõige tugevama tasemega ning meie jaoks on oluline, et saame võistelda olümpiamängude koondistega," ütles Lill. Ka Austraalia esindus on väga tugev ning sihib olümpiale pääsu kvalifikatsiooniturniiri kaudu.

Kõik võistkonnad mängivad ühes alagrupis ning kohtuvad omavahel kaks korda – tulemuste põhjal selgub paremusjärjestus. Eesti esimeseks vastaseks on Šveitsi esindus.

Kurlinguhooaeg tuleb Eesti jaoks ajalooline, sest Milano-Cortina taliolümpiamängudele pääses koguni kaks võistkonda. Marie Kaldvee ja Harri Lill esindavad Eestit segapaaris kurlingus ning paraolümpiamängudel osalevad tänavused segapaaris ratastoolikurlingu pronksmedalistid Kätlin Riidebach ja Ain Villau.

Toimetaja: Anders Nõmm

