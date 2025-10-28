Poom palus fännidel trummi mitte lüüa: meil on siin üks kuri naaber

Phoenixi juhatuse liige Sergei Ivanov rääkis Soccernet.ee-le, et Ida-Virumaalt sõitis bussiga Männikule umbes 50 fänni, kes ei saanud pealinnas kolmapäeval kell 18 alanud mängus Nõmme Unitedi U-21 võistkonna vastu soovitud elamust. "Poom ütles, et seal ei tohi trummi mängida ja karjuda, sest üks vanatädi võib helistada politseisse ja siis on suur konflikt. Meie inimesed tahtsid jalgpalli vaadata ja oma meeskonda toetada, aga ei tohtinud," märkis Ivanov.

Poom rääkis omalt poolt, et see pole esimene kord, kui staadioni kõrval elav naaber on rahulolematu, et lapsed teevad sportides valjemat häält, pealtvaatajad elavad mängudel häälekalt kaasa, staadionil kõlab muusika, reklaamplakatid varjavad õhtupäikest ja nii edasi. "Meie staadion asub Nõmme eramute piirkonnas ja meil on siin üks kuri naaber, kes on kogu aeg kaevanud," sõnas Poom.

Unitedi juhi sõnul lahenes seekord olukord ilma politsei või mupota. "Ei midagi pahatahtlikku, ma saan aru, et mängudel peab kaasa elama, aga kuna oli õhtune aeg, siis me ei tahtnud probleeme," kommenteeris endine koondise kapten.

