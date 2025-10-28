X!

Hiina jäätantsupaar poseeris GP-l kava järel pehme ballistilise raketiga

Iluuisutamine
Jäätantsijad Ren Junfei ja Xing Jianing pehme mandritevahelise raketiga
Jäätantsijad Ren Junfei ja Xing Jianing pehme mandritevahelise raketiga Autor/allikas: Kuvatõmmis ISU videost
Iluuisutamine

Rahvusvaheline uisuliit ISU uurib Hiinas Chongqingis peetud iluuisutamise GP-etapil toimunud kurioosset intsidenti, kui kohalik jäätantsupaar poseeris kava järel jääle visatud ballistilise raketiga.

Hiina jäätantsupaar Ren Junfei - Xing Jianing teenis nädalavahetusel Chongqingi GP-l 153,17 punkti ja piirdus üheksa tulemuse kirja saanud duo konkurentsis eelviimase kohaga, aga äratas rahvusvahelist tähelepanu esituse järel juhtunuga.

Kui Ren ja Xing ootasid kiss & cry diivanil oma esituse eest punkte, hoidsid nad koos treeneriga käes suurt raketti kujutavat pehmet mänguasja kirjaga "DF-61". DF-61 on Hiina uus mandritevaheline ballistiline rakett, mida demonstreeriti eelmisel kuul võiduparaadil Pekingis.

"ISU on teadlik, et pärast üht esitust visati 25. oktoobril Hiina GP-l pealtvaatajate poolt jääle sobimatu pehme mänguasi, mida hoidsid seejärel käes äsja jääl käinud sportlased. ISU kahetseb juhtunut ja uurib intsidenti edasi," teatati esmaspäeval.

Toimetaja: Anders Nõmm

iluuisutamise uudised

11:44

Hiina jäätantsupaar poseeris GP-l kava järel pehme ballistilise raketiga

19.10

Selevko tuli GP-etapil kaheksandaks

18.10

Mihhail Selevko hoiab GP-etapil kuuendat kohta

16.10

Levandi võitis Tartus, Lisovskaja tuli teiseks

11.10

Langerbaur langes vabakavaga, aga jäi Lisovskaja ette

10.10

Maria Eliise Kaljuvere sai juunioride GP-etapil seitsmenda koha

10.10

Selevko langes vabakavaga esikümne lõppu, Levandi kerkis neljandaks

09.10

Aleksandr Selevko läheb vabakavale vastu kolmandalt kohalt

08.10

Eesti iluuisutajad sõidavad EM-i kohtade nimel

08.10

Petrõkina teeb võistlemisest lühikese pausi

02.10

Eesti iluuisutaja Goidina tuli Prantsusmaal võitjaks

27.09

Selevko kerkis Slovakkias vabakavaga neljandale kohale

27.09

Petrõkina ja Langerbaur kerkisid vabakavaga esikümnesse

27.09

Sofia Nekrassova uisutas Bakuus 15. kohale

27.09

Neljakordsel hüppel kukkunud Selevko võttis Slovakkias sisse kuuenda koha

videod

sport.err.ee uudised

14:47

Liikumishooaja lõpetanud Rannajooksu võitsid Laur ja Veskla

14:10

Naiste jalgpallikoondis lõpetab aasta kodumänguga Leedu vastu

13:50

Messi tahab Argentinaga MM-tiitlit kaitsta

13:12

Kaldvee ja Lill proovivad jõudu olümpiavastaste vastu

12:37

Poom palus fännidel trummi mitte lüüa: meil on siin üks kuri naaber

12:05

Paraujuja Keira Rattur võitis EM-hõbeda

11:44

Hiina jäätantsupaar poseeris GP-l kava järel pehme ballistilise raketiga

11:23

KUULA | "Võimlas" räägiti skandaalsest suluseisust ja ülikooliderbist Uuendatud

11:10

Kõrgliigasse naasev Nõmme lõi kaheksa väravat, Welco astus pronksi lävele

10:45

Purjelaua olümpialootus Haava sai noorte EM-il viienda koha

10:22

Freemani kodujooks viis Dodgersi maratonmängu järel finaalseeriat juhtima

09:08

Soome korvpallitäht viskas NBA-s esmakordselt üle 50 punkti

08:14

Eesti võitis neljandat korda järjest murdmaajooksu Balti meistrivõistlused

27.10

Rae naiskond loodab eurosarjas kodupubliku toele: tahame siin hästi mängida

27.10

Tribuntsov: võin tugev ja kiire olla, aga detailid on põhilised

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo