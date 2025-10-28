Hiina jäätantsupaar poseeris GP-l kava järel pehme ballistilise raketiga

Hiina jäätantsupaar Ren Junfei - Xing Jianing teenis nädalavahetusel Chongqingi GP-l 153,17 punkti ja piirdus üheksa tulemuse kirja saanud duo konkurentsis eelviimase kohaga, aga äratas rahvusvahelist tähelepanu esituse järel juhtunuga.

Kui Ren ja Xing ootasid kiss & cry diivanil oma esituse eest punkte, hoidsid nad koos treeneriga käes suurt raketti kujutavat pehmet mänguasja kirjaga "DF-61". DF-61 on Hiina uus mandritevaheline ballistiline rakett, mida demonstreeriti eelmisel kuul võiduparaadil Pekingis.

Chinese figure skaters under investigation after showing a toy ballistic missile on TV:



Ren Junfei and Xing Jianinwo held a plush "DF-61" ICBM after their Grand Prix performance in Chongqing.



ISU called the act "inappropriate" and launched an inquiry.#China #FigureSkating… pic.twitter.com/thDajpfRWQ — Cyrus (@Cyrus_In_The_X) October 28, 2025

"ISU on teadlik, et pärast üht esitust visati 25. oktoobril Hiina GP-l pealtvaatajate poolt jääle sobimatu pehme mänguasi, mida hoidsid seejärel käes äsja jääl käinud sportlased. ISU kahetseb juhtunut ja uurib intsidenti edasi," teatati esmaspäeval.