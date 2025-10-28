KUULA | "Võimlas" räägitakse skandaalsest suluseisust ja ülikooliderbist

Vikerraadio spordisaates "Võimla" kohtuvad teisipäeval kell 10.05 Tarmo Tiisler, Johannes Vedru ja Juhan Kilumets.

"Võimla" peatub emotsioone ja kõneainet pakkunud Paide ja Flora vahelisel jalgpallikohtumisel. Sellel mängul juhtunu kohta küsitakse ka kuulajate arvamust.

Lisaks tehti kõva möllu korvpallisaalis, kui omavahel läksid vastamisi TalTech ja Tartu Ülikool.

Ujuja Ralf Tribuntsov on tõusnud suurepärasesse vormi ja paneb fännid lühiraja EM-i eel spordialast aina tihedamalt rääkima.

Kuidas mõjuvad ja mida annavad Mati Alaverist ja Eesti murdmaasuusatamisest tehtud dokumentaalfilmid?

Rahvusvahelises suusaspordis otsustati venelased ja valgevenelased endiselt tähtsate võistluste ukse taga hoida.

Kuulake Vikerraadiot teisipäeval, 28. oktoobril kell 10.05.