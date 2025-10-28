Eesti võitis neljandat korda järjest murdmaajooksu Balti meistrivõistlused

Kui peale noorte vanuseklasside (U-16, U-18, U-20) jookse oli seis väga tasavägine ning Eesti ja Läti jagasid võrdsete punktidega esikohta, siis täiskasvanud tegid jooksurajal asjad selgeks ning Eesti teenis kindla võidu 135 punktiga. Teiseks tuli Leedu koondis 113 punktiga ning ühe punktiga jäi kolmandaks Läti koondis, vahendab kergejõustikuliit.

Meeste 8 km distantsi kiireim oli leedukas Giedrius Valincius ajaga 27.24. Poodiumi teisele ja kolmandale astmele tõusid Deniss Šalkauskas ja Morten Siht aegadega vastavalt 27.53 ja 27.59.

Naiste 6 km jooksus saavutas parima eestlannana Liis-Grete Hussar teise koha ajaga 24.16. Tema ees krooniti Balti meistriks leedulanna Vaida Žusinaite-Nekriošiene ajaga 23.19 ning kolmandaks tuli samuti leedulanna Lina Kiriliuk ajaga 24:50.

Eestisse tuli ka kaks individuaalset Balti meistritiitlit: Marit Tarm võitis U-16 tüdrukute 2 km distantsi ajaga 7.22 ning Naomi Toomenurm triumfeeris U-18 neidude 3 km jooksus ajaga 11.18.

Poodiumile jõudsid veel U-16 poiste 2 km jooksus Kert Karm (hõbemedal ajaga 6.39) ja Mikk Mihkel Engel (pronksmedal ajaga 6.41) ning U-18 noormeeste 3 km distantsil Hendrik Hang (pronksmedal ajaga 14.07).