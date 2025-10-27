Tammearu ja Tammemaa avasid hooaja Jaapanis võiduga

Võõrsil mängivad võrkpallurid on uude hooaega sisse elanud ja lõppenud nädal toob välisliigadest mitmeid ilusaid tulemusi.

Esimesed liigamängud pidasid Jaapani kõrgliigas Hokkaido Vorease meeskonnas pallivad Timo Tammemaa ja Märt Tammearu, kes aitasid Vorease avamängus võiduni. Aichi meeskonnast jagu 3:1 (25:23, 18:25, 27:25, 25:21), Tammearu tõi 18 ja Tammemaalt 12 punkti. Seejärel saadi sama meeskonna käest ka 0:3 (19:25, 22:25, 22:25), kaotus, Tammearult 13 punkti, Tammemaalt kümme punkti. Tabelis ollakse seitsmendad, vahendab Volley.ee.

Prantsusmaa kõrgliigas avasid hooaja Alex Saaremaa ja Robert Viiber. Peeti kahe vooru mängud ja Viiber ning Narbonne alustasid 3:1 (25:21, 25:19, 24:26, 26:24) võiduga Toulouse'i üle. Viiber tõi lisaks mängu juhtimisele ka kolm punkti (+0). Seejärel saadi 3:1 (25:17, 22:25, 25:18, 25:19) jagu ka Arago de Sete'ist, Viiber sai taas kirja täismängu ja panustas kuue punktiga (+2).

Saaremaa tööandja Chaumont kaotas avamängu 1:3 (25:20, 19:25, 17:25, 26:28) Plessis Robinsonile, vigastusega hädas olev Saaremaa koosseisu ei kuulunud. Teises kohtumises pidi Chaumont tunnistama Ajaccio 3:0 (25:17, 26:24, 28:26) paremust, eestlasest temporündaja taas koosseisu ei kuulunud. Tabelis on Narbonne kuue silmaga kolmas ja Chaumont viimasel kohal.

Prantsusmaa esiliigas sai Ardo Kreegi tööandja Saint-Quentin kirja 3:0 (25:20, 25:19, 25:17) võidu Chaloni üle, Kreegilt kaheksa punkti (+6). Seejärel alistati 3:0 (25:23, 25:21, 25:19) ka Martigues, eestlaselt viis silma (+2). Tabelis ollakse kuue punktiga liidrid.

Ardo Kreek Autor/allikas: SQV | Saint-Quentin Volley

Rumeenia meistriliigas peeti esimese kahe vooru mängud, kus kohtusid omavahel ka eestlaste tööandjad. Renee Teppani ja Albert Hurda koduklubi Zalau avas hooaja 3:0 (25:20, 25:19, 25:18) võiduga Baia Mare üle, Teppan tõi 11 (+7) ja Hurt kolm punkti (+2). Seejärel kohtus Zalau Galati Arcadaga, kus mängivad Renet Vanker ja Timo Lõhmus ning 3:2 (17:25, 22:25, 25:19, 27:25, 21:19) võidu sai Zalau. Teppan tõi võitjatele koguni 30 punkti (+23) ja Hurt 14 (+2), kaotajate poolel panustas Lõhmus üheksa silmaga (+3) ja Vanker tõi lisaks sidemängija tööle ka neli punkti (+0).

Aserbaidžaani liigas kaasa tegevad Kevin Saar (Ordu) ja Markkus Keel (FHN-Xilasedici VK) kohtusid lõppenud nädalal omavahel ning 3:0 (25:21, 25:21, 25:21) võidu võttis Keele tööandja. Saar tegi kaasa pea kogu mängu ning Keel sekkus episoodiliselt. Saare koduklubi on alustanud hooaega kahe kaotusega, Keele meeskonna jaoks oli tegu hooaja esimese mänguga.

Kuveidis aitas Oliver Venno Kuwait Clubi Itehadi karikavõistlustel 3:2 (31:29, 25:21, 21:25, 23:25, 17:15) võiduni Kazma meeskonna üle, tuues koguni 39 punkti (+29). Venno sai kokku 55 tõstet ja lõi neist punktiks 34, lisaks kogus ta viis blokipunkti. Nüüd ootab meeskonda ees poolfinaal.

Araabia Ühendemiraatides Al Jazira klubi esindav Robert Täht ja tema tööandja kaotasid karikavõistluste poolfinaali 1:3 (20:25, 25:17, 21:25, 28:30) Baniyasele ja nii mängitakse sel nädalal pronksmedalite nimel. Täht panustas 23 punktiga (+16).

Liigahooaja avas ka Marx Aru, kelle koduklubi Lissaboni Sporting pidi Portugali meistriliiga avamängus tunnistama Leixoese 3:2 (21:25, 25:23, 22:25, 25:20, 15:12) paremust. Aru platsile ei pääsenud.

Kadi Kullerkann Autor/allikas: Besiktas Voleybol

Kadi Kullerkann sai Türgi kõrgliigas tunda võidurõõmu, kui Besiktase naiskond sai 3:0 (25:21, 25:18, 25:10) jagu Bahcielievlerist. Eestlanna mänguaega ei saanud. Nädala teises kohtumises tuli aga tunnistada Istanbuli Fenerbahce 3:0 (25:13, 25:16, 25:17) paremust, Kullerkann sekkus episoodiliselt ja tõi ka ühe punkti. Tabelis ollakse kuue punktiga kaheksandad.

Slovakkia meistriliigas oli edukas Mirjam Karoliine Kase ja Caterina Cicetti koduklubi Uniza Žilina, saades võõrsil 3:1 (23:25, 26:24, 25:22, 25:15) võidu Nitra üle. Cicetti tõi oma naiskonna parimana 18 punkti (+13), Kask lisas kaheksa punkti (+4). Tabelis hoiab noorte eestlannade tööandja kaheksa punktiga teist positsiooni.

Itaalia esiliigas Abba Pineto meeskonnas mängiv Karli Allik tõi meeskonna 3:0 (25:17, 25:21, 25:23) võidumängus Porto Viro üle 13 punkti (+7). Tabelis on Pineto kuue silmaga esimene.

Šveitsis sai Joosep Kuriku koduklubi Genfi Genois lõppenud nädalal kirja 0:3 (20:25, 22:25, 20:25) kaotuse Amriswililt, Kurikult kümme punkti (+2). Tabelis ollakse kuue punktiga viiendad.

Tihe mängunädal oli ka USA ülikoolides. Carmel Vares ja Iowa ülikooli naiskond said nädala esimeses kohtumises 3:1 (22:25, 27:25, 25:19, 25:22) jagu Michigan State'ist, Vares tõi 15 punkti. Seejärel alistati 3:2 (20:25, 24:26, 25:16, 27:25, 15:9) Rutgers, eestlannalt 14 punkti. Salme Adeele Hollas ja American University teenisid esmalt Lehigh' vastu 3:2 (25:27, 25:22, 25:23, 22:25, 15:9) võidu, Hollas tõi 17 punkti. Teises mängus saadi Bucknelli üle 3:0 (25:17, 25:13, 25:18) võit, Hollaselt 12 punkti. Johanna Sova ja Florida State'i ülikool said esmalt 3:1 (21:25, 25:19, 25:14, 25:21) võidu Virginia vastu, Sova ei mänginud. Seejärel saadi Virginia Techi üle 3:0 (25:23, 25:12, 25:21) võit, eestlanna ei pääsenud ka selles mängus platsile. Karlotta Kattai ja Colby Community College said esmalt 3:0 (25:13, 25:21, 25:13) võidu Butleri üle, Kattailt 12 punkti. Seejärel kaotati Bartonile 2:3 (23:25, 19:25, 25:15, 25:23, 11:15), Kattai panustas 12 punktiga.