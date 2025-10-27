X!

Rahvusvaheline kergejõustikuliit korraldab jooksulindi MM-i

Kergejõustik
Jooksulindid
Jooksulindid Autor/allikas: Argo Nurs
Rahvusvaheline kergejõustikuliit ja treeningvarustuse tootja Technogym teatasid, et korraldavad ühiselt järgmisel aastal Run X nimelise jooksulindi MM-i.

Rahvusvahelise kergejõustikuliidu president Sebastian Coe, Technogymi esindajad ning septembris Tokyos 10 000 meetri jooksus maailmameistriks tulnud Jimmy Gressier hõikasid esmaspäeval Milanos toimunud üritusel uue võistluse välja.

Nn jooksulindi MM toimub järgmine aasta, kuid täpset kuupäeva veel välja ei kuulutatud. Spordiklubid saavad järgmise aasta alguses registreeruda, omapärane võistlus ise toimub korraldajate sõnul 2026. aasta neljandas kvartalis.

Run X-i võistlus on kõigile avatud ning selleks tuleb joosta teatud ajaraami sees Technogymi jooksulindil viie kilomeetri pikkune distants. Ajad laetakse üles, misjärel toimuvad piirkondlikud võistlused ning seejärel saavad kümme kiiremat meest ja naist kutse finaalvõistlusele.

Run X-i auhinnafond on 100 000 USA dollarit, lisaks võivad osalejad saada kutseid suurvõistlustele. "Tahame luua virtuaalse võistluskeskkonna, mis aitab meil rahvusvahelist kogukonda ehitada ning amatöörjooksjaid motiveerida. Kombineerides treeningvarustuse ning kergejõustiku rahvusvahelise haarde, on meil võimalus e-spordi maailma muuta," ütles rahvusvahelise kergejõustikuliidu president Sebastian Coe.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

