Kehvas hoos Juventus loobus peatreeneri teenetest

Igor Tudor
Igor Tudor
Võidupõuda langenud Itaalia jalgpalliklubi Torino Juventus otsustas vaid seitse kuud ametis olnud peatreeneri Igor Tudori vallandad.

Juventus alustas tänavust Serie A hooaega kolme järjestikuse võiduga, kuid pole alates 13. septembrist võidurõõmu tundnud nii koduses kõrgliigas kui Meistrite liigas. Pärast kolme võitu teenis 36-kordne Itaalia meister viis järjestikust viiki, aga viimased kolm kohtumist on lõppenud kaotusega.

Klubi juhatus otsustas pärast pühapäevast kaotust Laziole teha suure muudatuse ning märtsis meeskonna peatreeneriks saanud Igor Tudori vallandada. "Klubi tänab Igor Tudorit ja tema abitreenereid professionaalsuse ja pühendumuse eest ning soovime neile edasiseks edu!" teatas Juventus esmaspäeval.

Peatreeneri kingasid täidab järgmistes mängudes Juventuse akadeemia juhendaja Massimiliano Brambilla. Teadaolevalt jahib Juventus suve alguses Itaalia koondise peatreeneri ameti kaotanud Luciano Spalletti allkirja.

Tudori eelkäija Thiago Motta oli samuti ametis vaid üheksa kuud.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

