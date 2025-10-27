Eesti parajõutõstja pälvis World Ability Beach Gamesil hõbemedali

Jelena Pipper alustas võistlust 59 kg tõstega, teisel katsel jäi 61 kg kättesaamatuks, kuid kolmandal sündis isiklik tippmark 63 kg, mis andis hõbemedali. "Tugev neli. Parim tulemus eales. Hästi korraldatud võistlus," kommenteeris Pipper.

Janek Muru püstitas isikliku rekordi 80 kg, mis andis neljanda koha. "Seekord ma medalit ei saanud, aga isikliku võistluste rekordi sain kirja. Tundub, et areng on olnud päris hea – vähem kui pooleteise aastaga 20 kg," ütles ta.

"Seekordseteks võistlusteks valmistudes olin kõvasti vaeva näinud kaalu langetamisega, et saaksin võistelda väiksemas kaalukategoorias. Nüüd selgus, et olen oma konkurentidest paar kilo kergem. Olin oma kaaluklassis ka kõige vanem - suurematel võistlustel oleksin võistelnud omavanuste klassis. Seega oli mul suur au ja väljakutse võistelda endast pisut suuremate ja palju nooremate meestega ning sellest hoolimata mitte jääda viimaseks!" lisas Muru.

"Need emotsioonid, mida nende päevade jooksul sain, on nii meeldivad, et võin julgelt öelda: mitte medal pole tähtis, hoopis eneseületus on tähtis! Olen siiralt tänulik kõigile, kes mulle pöialt hoidsid ja kaasa elasid! Teadmine, et teid on nii palju, aitas mul püstitatud eesmärgi täita ning annab jõudu edasi pingutada. Minu järgmine eesmärk on seatud: saada veelgi tugevamaks!" kinnitas Muru.

Hansa 303 klassi purjetamisvõistlusel osales 18 võistlejat üheksast riigist, stardi eel esikümne kohta sihtinud Kristo-Adam Priks jäi oma etteastega samuti rahule. "Kohal oli iga riigi paremik, üldine tase osutus väga kõrgeks. Suure arenguhüppe on viimastel aastatel teinud araabiamaad, aga ka Hong Kong ja Tai," rääkis kaheksanda kohaga lõpetanud Priks.