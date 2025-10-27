X!

De Bruyne sai penaltit lüües tõsiselt viga

Jalgpall
Kevin De Bruyne
Kevin De Bruyne Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Jalgpall

Tunamullune Itaalia meisterklubi Napoli teenis laupäeval Milano Interi vastu vägeva võidu, kuid peab mitu kuud hakkama saama ilma penaltit realiseerides vigastada saanud Kevin De Bruyneta.

Napoli läks kodupubliku ees toimunud kaheksanda mänguvooru kohtumist juhtima 33. minutil, kui De Bruyne kõmmutas penaltipunktilt palli Interi väravavõrku, kuid belglane haaras kohe pärast lööki tagareiest. Mõne minuti pärast vahetati ta ka ühtlasi välja.

Napoli vormistas suurepärase 3:1 võidu ning jätkab Itaalia kõrgliiga tabelis esikohal, kuid peab hakkama saama ilma De Bruyneta, kelle vigastus osutus üpris tõsiseks.

Napoli teatas esmaspäeval, et belglane viidi staadionilt kohalikku Pineta Grande haiglasse, kus avastati tõsine lihasrebend tema paremas reies. Klubi ei täpsustanud, millal De Bruyne taas platsile joosta saab, aga säärasest vigastusest taastumine peaks võtma mitu kuud.

De Bruyne liitus suvel pärast kümmet hooaega Manchester Citys Napoliga ning on sel hooajal löönud neli väravat, lisaks on tema arvel kaks väravasöötu Meistrite liigas. Keskväljamaestro roll Napoli rünnaku ülesehituses on aga väga suur ning tunamullune Itaalia meisterklubi peab leidma viisi, kuidas suur kaotus üle elada.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

