TalTech ja Võru võtsid naiste meistriliigas esimesed punktid

Kõige tasavägiseim vastasseis toimus Audentese spordihallis, kus eduseisu asunud koduvõistkond Audentese SG tunnistas viiegeimilises kohtumises tiitlikaitsja TalTech/Nordaidi 3:2 (21:25, 26:24, 23:25, 25:20, 15:13) paremust. Maren Mõrd tõi võitjatele 25, Rebecca Pent 19, Sigrit Tänav 12 ning Sirli Tänav ja Anu Talvar võrdselt üheksa punkti. Freia Liisa Palk ja mängu parimana 17-ga plussi jäänud Keira Liina Lukas kogusid koduvõistkonna ridades 24 punkti. Karmen Tugedam ja Kertu Stamm lisasid võõrustajatele 12 silma, vahendab Volley.ee.

Audentese naiskond jäi servil neljaga plussi, servides 12 vea juures 16 ässa. TalTech patustas servil kaheksa veaga ja lõi kuus ässa ehk servil jäädi kahe punktiga miinusesse. Blokis olid omakorda kahe punktiga edukamad võitjad, saavutades 13 blokipunkti.

TalTech/Nordaidil on kahe mängu järel tabelis kaks punkti, millega hoitakse kuuendat kohta. Kahe võidu kõrvale esimese kaotuse saanud Audentese SG paikneb seitsme punktiga tabeli tipus.

Võrus kohtusid seni punktita olnud võistkonnad, kui BARRUS/Võru Võrkpalliklubi mängis kodupubliku abiga 3:0 (25:10, 25:20, 25:11) üle TBD Pharmatech/Kastre. Rünnakul sisuliselt pidurdamatu olnud Laura Kaur realiseeris 87-protsendilise efektiivsusega 13 rünnakut ning lisas kolm bloki- ja ühe servipunkti, tõustes 17 punktiga üleplatsimängijaks. Mängu parim oli ka Kauri kasutegur +16. Margot Saharov assisteeris 10 punktiga. Kaili Laanemets ja Susanna Elisabeth Rikand kogusid külaliste poolel kaheksa punkti.

Selge erinevus tuli rünnakul, kus võrulannad jäid peale protsentidega 45-24. Serviässasid märgiti võitjatele 11 ja kaotajatele neli.

Võru naiskond on kahe mänguga kogunud kolm punkti, kõik kolm mängu kaotanud TBD Pharmatech/Kastre jätkab punktita.

Koduvõistkonna paremusega lõppes ka Tartus peetud mäng, kui Tartu Ülikool/Bigbank võitis 3:1 (25:14, 25:21, 22:25, 25:17) tulemusega Viimsi/Tallinna Ülikooli.

Tartlannade mänguvankrit vedanud Nora Lember ja Kairin Tammel panustasid võitu 19 ning Ingris Suvi 14 punkti. Lill Kandimaa aitas võõrustajaid üheksa punktiga. Kolmel viimasel hooajal Tartu Ülikool/Bigbankis mänginud Ave Kuusk tõi Viimsi/Tallinna Ülikooli särgis eelmise koduklubi vastu 18 punkti. Kätriin Põld lisas pealinna naiskonnale 14 ja Raili Hunt 10 punkti.

Võitjad lõid punktiks 37% rünnakutest ja kogusid üheksa blokipunkti. Kaotajate rünnakuefektiivsus oli 36% ja blokis teeniti kuus punkti.

Kaotuseta jätkav Tartu Ülikool/Bigbank hoiab kuue punktiga teist kohta, Viimsi/Tallinna Ülikooli jaoks oli tegemist Meistriliiga tänavuse hooaja avamänguga.