X!

TalTech ja Võru võtsid naiste meistriliigas esimesed punktid

Võrkpall
TalTechi võrkpallinaiskond.
TalTechi võrkpallinaiskond. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Võrkpall

TalTech/Nordaid ja BARRUS/Võru Võrkpalliklubi avasid naiste meistriliiga põhiturniiril punktiarve. Tartu Ülikool/Bigbank jätkab täiseduga.

Kõige tasavägiseim vastasseis toimus Audentese spordihallis, kus eduseisu asunud koduvõistkond Audentese SG tunnistas viiegeimilises kohtumises tiitlikaitsja TalTech/Nordaidi 3:2 (21:25, 26:24, 23:25, 25:20, 15:13) paremust. Maren Mõrd tõi võitjatele 25, Rebecca Pent 19, Sigrit Tänav 12 ning Sirli Tänav ja Anu Talvar võrdselt üheksa punkti. Freia Liisa Palk ja mängu parimana 17-ga plussi jäänud Keira Liina Lukas kogusid koduvõistkonna ridades 24 punkti. Karmen Tugedam ja Kertu Stamm lisasid võõrustajatele 12 silma, vahendab Volley.ee.

Audentese naiskond jäi servil neljaga plussi, servides 12 vea juures 16 ässa. TalTech patustas servil kaheksa veaga ja lõi kuus ässa ehk servil jäädi kahe punktiga miinusesse. Blokis olid omakorda kahe punktiga edukamad võitjad, saavutades 13 blokipunkti.

TalTech/Nordaidil on kahe mängu järel tabelis kaks punkti, millega hoitakse kuuendat kohta. Kahe võidu kõrvale esimese kaotuse saanud Audentese SG paikneb seitsme punktiga tabeli tipus.

Võrus kohtusid seni punktita olnud võistkonnad, kui BARRUS/Võru Võrkpalliklubi mängis kodupubliku abiga 3:0 (25:10, 25:20, 25:11) üle TBD Pharmatech/Kastre. Rünnakul sisuliselt pidurdamatu olnud Laura Kaur realiseeris 87-protsendilise efektiivsusega 13 rünnakut ning lisas kolm bloki- ja ühe servipunkti, tõustes 17 punktiga üleplatsimängijaks. Mängu parim oli ka Kauri kasutegur +16. Margot Saharov assisteeris 10 punktiga. Kaili Laanemets ja Susanna Elisabeth Rikand kogusid külaliste poolel kaheksa punkti.

Selge erinevus tuli rünnakul, kus võrulannad jäid peale protsentidega 45-24. Serviässasid märgiti võitjatele 11 ja kaotajatele neli.

Võru naiskond on kahe mänguga kogunud kolm punkti, kõik kolm mängu kaotanud TBD Pharmatech/Kastre jätkab punktita.

Koduvõistkonna paremusega lõppes ka Tartus peetud mäng, kui Tartu Ülikool/Bigbank võitis 3:1 (25:14, 25:21, 22:25, 25:17) tulemusega Viimsi/Tallinna Ülikooli.

Tartlannade mänguvankrit vedanud Nora Lember ja Kairin Tammel panustasid võitu 19 ning Ingris Suvi 14 punkti. Lill Kandimaa aitas võõrustajaid üheksa punktiga. Kolmel viimasel hooajal Tartu Ülikool/Bigbankis mänginud Ave Kuusk tõi Viimsi/Tallinna Ülikooli särgis eelmise koduklubi vastu 18 punkti. Kätriin Põld lisas pealinna naiskonnale 14 ja Raili Hunt 10 punkti.

Võitjad lõid punktiks 37% rünnakutest ja kogusid üheksa blokipunkti. Kaotajate rünnakuefektiivsus oli 36% ja blokis teeniti kuus punkti.

Kaotuseta jätkav Tartu Ülikool/Bigbank hoiab kuue punktiga teist kohta, Viimsi/Tallinna Ülikooli jaoks oli tegemist Meistriliiga tänavuse hooaja avamänguga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

võrkpalliuudised

14:58

TalTech ja Võru võtsid naiste meistriliigas esimesed punktid

26.10

Tartu alistas Balti liiga liidri, Pärnu võitis Selverit

25.10

Besiktase treener saab Kullerkannu usaldada: ta on igavesti noor!

25.10

Tartu Bigbank sai viiegeimilise heitluse järel kaotuse

25.10

Võrkpalli naiste meistriliiga mängud lõppesid kolme geimiga

24.10

Hollas - Remmelg piirdusid Kaplinnas alagrupiga

23.10

Eesti veteranvõrkpallurid särasid MM-il

23.10

Hollas - Remmelg kaotasid Kaplinnas eduseisust

22.10

Hollas ja Remmelg pääsesid kõrgeima taseme MK-etapil põhiturniirile

21.10

Tugevas Türgi liigas väljakule saanud Kullerkann: emotsioon oli vinge!

21.10

Esiliigas mängiv Peetri jättis kuuekordse karikavõitja TalTechi geimivõiduta

20.10

Kertu Laak oli Poolas avamängu parim

20.10

Audentes sai Läti klubilt geimi kätte

19.10

TÜ/BIgbank pööras neljandas geimis kaotusseisu võiduks, edukas ka Rae

18.10

Selver x TalTech ronis rongi alt välja

videod

sport.err.ee uudised

15:17

Naiste jalgpallikoondis teenis Balti turniiril kolmanda koha

14:58

TalTech ja Võru võtsid naiste meistriliigas esimesed punktid

14:25

Bayern sulges Boatengile ukse

13:47

Kregor Zirk: sain vastuse ühele küsimusele

13:13

Glinka parandas taas karjääri parimat edetabelikohta

12:42

Anete Haak ja Viktorija Tkacenko krooniti Põhjamaade meistriteks

12:06

EOK kinnitas suvealadel toetusesaajate nimekirjad, noorsportlaste toetamine muutub

11:36

Trekikuningas Lavreysen lõpetas MM-i neljanda kullavõiduga

11:00

Lazio süvendas Juventuse kriisi

10:29

Eesti kurlingunaiskond saavutas MK-etapil kolmanda koha

09:57

Janek Mäggi hakkab taas juhtima maailma kabeelu

09:37

Arsenal pikendas võiduseeria neljale mängule

09:04

Tiit Karuksi kuukommentaar: miksid jäävad

08:39

Elu mängu teinud Reaves vedas Lakersi võidule

08:05

Lovkov ja Parras tõid HC Pantrile magusa võõrsilvõidu

loetumad

26.10

Tiitlikursil Flora päästis teise lisaminuti viigiväravaga hingamisruumi

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

00:11

Norris võitis Mehhiko GP ja tõusis ühe punktiga MM-sarja üldliidriks

09:57

Janek Mäggi hakkab taas juhtima maailma kabeelu

26.10

Sappinen tulise mängu lõpust: tahaks palju öelda, aga see pole kõige targem

26.10

Paide vastuolulisest otsusest: jõhkram rööv kui Louvre'is

08:39

Elu mängu teinud Reaves vedas Lakersi võidule

26.10

Klaar Aroni võimalustest: tulevik on helge, aga segane

09:04

Tiit Karuksi kuukommentaar: miksid jäävad

26.10

Hein täiendab teadmisi välismaal: üks konkreetne pakkumine on juba laual ka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo