Bayern sulges Boatengile ukse

Jalgpall
Jerome Boateng.
Jerome Boateng. Autor/allikas: SCANPIX/IMAGO/Sven Simon
Jalgpall

Müncheni Bayerni jalgpalliklubi võttis toetajate pahameelt kuulda ning teatas, et endine kaitsja Jerome Boateng ei naase klubisse treeneripraktikale.

Paar nädalat tagasi rääkis Boateng kodumaa meediale, et soovib Bayernis alustada oma treeneripraktikat. Klubi peatreener Vincent Kompany kiitis selle käigu heaks, kuid Bayerni fännid pidasid Boatengi naasmist sobimatuks, sest ta mõisteti 2021. aastal süüdi tahtlikus kehavigastuste tekitamises oma endisele elukaaslasele.

Bayerni toetajad hakkasid internetis koguma toetusallkirju Boatengi naasmise vastu ning üle-eelmisel nädalavahetusel toimunud Der Klassikeri ehk Bayerni ja Dortmundi Borussia vahelise mängu ajal väljendati tribüünidel oma pahameelt erinevate plakatitega. Ka Meistrite liiga mängul Club Bruggei vastu demonstreerisid fännid Allianz Arenal plakateid lähisuhtevägivalla vastu.

Klubi tegevjuht Jan-Christian Dreesen nimetas tekkinud olukorda "keeruliseks", kuid rõhutas, et iga inimene väärib rehabiliteerimist.

"Meil ei ole Boatengiga töösuhet. Ta on olnud meiega kaua, võitnud mitmeid tiitleid ning kui ta soovib meie treeninguid kõrvalt jälgida, nagu treenerid tavaliselt teevad, siis selles pole midagi halba," ütles Dreesen.

Möödunud nädalavahetusel kinnitas Bayern, et Boatengi kojutulek jääb siiski ära. "Jerome tunneb klubiga tugevat sidet ning ei soovi, et Bayern kannataks teda ümbritseva vastuolulise arutelu tõttu," seisis pressiteates.

Boateng avaldas oma Instagrami kontol eraldi pöördumise, milles tänas klubi, fänne ja Kompanyt. "Olen tänulik klubi juhtkonnale ja eriti sulle, Vincent, usalduse ja võimaluse eest. Soovin kogu südamest, et saavutaksite hooaja lõpuks oma suured eesmärgid. Samuti tänan siiralt fänne toetuse ja sõnumite eest."

37-aastane Boateng võitis Bayerni särgis üheksa Bundesliga tiitlit ja kaks Meistrite liiga trofeed. Oma mängijakarjääri lõpetas ta septembris, kui tema leping Austria klubi Linzi LASK-iga lõpetati osapoolte kokkuleppel.

Toimetaja: Henrik Laever

