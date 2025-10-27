X!

Lazio süvendas Juventuse kriisi

Torino Juventuse pikk võidupõud sai jätku, kui pühapäeval kaotati Itaalia kõrgliiga kohtumises võõrsil Rooma Laziole 0:1.

Lazio asus kohe innukalt ründama ja juba 9. minutil lõi kohtumise ainsa värava horvaat Toma Basic. Juventuse jaoks oli tegu kõikide sarjade peale kolmanda järjestikuse kaotusega ning nende viimane võit pärineb 13. septembrist, kui koduliigas alistati Milano Inter.

"Oleme tõsises mõõnas ning vastutus lasub meil kõigil. Peame kokku hoidma ja veelgi rohkem pingutama," sõnas Juventuse peatreener Igor Tudor. "Valmistusime tänaseks mänguks korralikult, aga midagi jäi siiski puudu. Me ei tohi kaitses niimoodi eksida. Paraku teeme vigu ja kaotame nende tõttu mänge."

Juventus langes liigatabelis kaheksandale kohale, Lazio on kümnes.

Tabeli tippu tõusid Napoli ja Roma, kes on kaheksast mängust mõlemad korjanud 18 punkti. Napoli sai laupäeval 3:1 jagu Interist ning Roma oli pühapäeval 1:0 üle Sassuolost. Senine liider Milan tegi reedel 2:2 viigi Pisaga ja kukkus kolmandale positsioonile.

Teised tulemused:

Fiorentina - Bologna 2:2
Verona - Cagliari 2:2
Torino - Genoa 2:1
Cremonese - Atalanta 1:1
Parma - Como 0:0
Udinese - Lecce 3:2

Toimetaja: Henrik Laever

Lazio süvendas Juventuse kriisi

