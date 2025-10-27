Arsenal pikendas võiduseeria neljale mängule

Arsenal alistas pühapäeval koduväljakul Crystal Palace'i 1:0. Otsustava värava lõi sel suvel Palace'i särgi Arsenali oma vastu vahetanud Eberechi Eze, kes oli täpne 39. minutil. Sealjuures sai Arsenalist teine meeskond Premier League'i ajastul, kes võitnud vähemalt 700 kohtumist. Esikohal on Manchester United (760).

Põhja-Londoni punane klubi on üheksast seni peetud mängust võitnud seitse ning liigatabelis edestatakse lähimat konkurenti Bournemouthi nelja punktiga.

Bournemouth sai kodus 2:0 jagu Nottingham Forestist. Marcus Tavernier viis võõrustajad 25. minutil juhtima ja teise värava lõi 40. minutil Eli Junior Kroupi.

Manchester City pidi esimest korda pärast augustikuud vastu võtma kaotuse, kui võõrsil jäädi 0:1 alla Aston Villale. Kodumeeskonna kangelaseks kerkis Matty Cash, kes jõudis sihile 19. minutil.

Erling Haaland's incredible scoring run comes to an end ❌ pic.twitter.com/ZyPJ8ujfxk — Premier League (@premierleague) October 26, 2025

City asub liigatabelis Tottenham Hotspuri ja uustulnuka Sunderlandi (mõlemad 17 punkti) järel viiendal kohal. Cityga võrdselt ehk 16 punkti on kogunud ka linnarivaal United.

Teised tulemused:

Everton - Tottenham Hotspur 0:3

Wolverhampton Wanderers - Burnley 2:3