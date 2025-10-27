X!

Arsenal pikendas võiduseeria neljale mängule

Jalgpall
Eberechi Eze (vasakul).
Eberechi Eze (vasakul). Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli kõrgliigas oli liiderklubi Londoni Arsenal võidukas neljandat mängu järjest.

Arsenal alistas pühapäeval koduväljakul Crystal Palace'i 1:0. Otsustava värava lõi sel suvel Palace'i särgi Arsenali oma vastu vahetanud Eberechi Eze, kes oli täpne 39. minutil. Sealjuures sai Arsenalist teine meeskond Premier League'i ajastul, kes võitnud vähemalt 700 kohtumist. Esikohal on Manchester United (760).

Põhja-Londoni punane klubi on üheksast seni peetud mängust võitnud seitse ning liigatabelis edestatakse lähimat konkurenti Bournemouthi nelja punktiga.

Bournemouth sai kodus 2:0 jagu Nottingham Forestist. Marcus Tavernier viis võõrustajad 25. minutil juhtima ja teise värava lõi 40. minutil Eli Junior Kroupi.

Manchester City pidi esimest korda pärast augustikuud vastu võtma kaotuse, kui võõrsil jäädi 0:1 alla Aston Villale. Kodumeeskonna kangelaseks kerkis Matty Cash, kes jõudis sihile 19. minutil.

City asub liigatabelis Tottenham Hotspuri ja uustulnuka Sunderlandi (mõlemad 17 punkti) järel viiendal kohal. Cityga võrdselt ehk 16 punkti on kogunud ka linnarivaal United.

Teised tulemused:

Everton - Tottenham Hotspur 0:3
Wolverhampton Wanderers - Burnley 2:3

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

11:00

Lazio süvendas Juventuse kriisi

09:37

Arsenal pikendas võiduseeria neljale mängule

26.10

Levadia lõi juba esimese 20 minutiga Pärnule kolm väravat

26.10

Paide vastuolulisest otsusest: jõhkram rööv kui Louvre'is

26.10

Mbappe ja Bellingham tõid Realile hooaja esimeses El Clasicos võidu

26.10

Tšernjavski kübaratrikk tõi Tartule rahvaliiga karika

26.10

Sappinen tulise mängu lõpust: tahaks palju öelda, aga see pole kõige targem

26.10

VIDEO | Sappinen tõi põnevusmängus Florale viigipunkti

26.10

Tiitlikursil Flora päästis teise lisaminuti viigiväravaga hingamisruumi

26.10

Paskotši ja Gent kerkisid Belgias esikolmikusse

sport.err.ee uudised

12:06

EOK kinnitas suvealadel toetusesaajate nimekirjad, noorsportlaste toetamine muutub

11:36

Trekikuningas Lavreysen lõpetas MM-i neljanda kullavõiduga

11:00

Lazio süvendas Juventuse kriisi

10:29

Eesti kurlingunaiskond saavutas MK-etapil kolmanda koha

09:57

Janek Mäggi hakkab taas juhtima maailma kabeelu

09:37

Arsenal pikendas võiduseeria neljale mängule

09:04

Tiit Karuksi kuukommentaar: miksid jäävad

08:39

Elu mängu teinud Reaves vedas Lakersi võidule

08:05

Lovkov ja Parras tõid HC Pantrile magusa võõrsilvõidu

00:11

Norris võitis Mehhiko GP ja tõusis ühe punktiga MM-sarja üldliidriks

26.10

Varrak tudengimeeskonnast: kui oled normaalne vend, siis õpingud ei sega

26.10

Hein täiendab teadmisi välismaal: üks konkreetne pakkumine on juba laual ka

26.10

ETV spordisaade, 26. oktoober

26.10

Klaar Aroni võimalustest: tulevik on helge, aga segane

26.10

Levadia lõi juba esimese 20 minutiga Pärnule kolm väravat

26.10

Tartu alistas Balti liiga liidri, Pärnu võitis Selverit

26.10

Sinner pidas tervisemurede kiuste vastu ja võitis taas Viini turniiri

26.10

Paide vastuolulisest otsusest: jõhkram rööv kui Louvre'is

26.10

Mbappe ja Bellingham tõid Realile hooaja esimeses El Clasicos võidu

26.10

Malõgina kaotas Briti tulevikutähele ka Walesis

loetumad

26.10

Tiitlikursil Flora päästis teise lisaminuti viigiväravaga hingamisruumi

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

26.10

Sappinen tulise mängu lõpust: tahaks palju öelda, aga see pole kõige targem

26.10

Paide vastuolulisest otsusest: jõhkram rööv kui Louvre'is

26.10

Eesti rekordi püstitanud Tribuntsov lõpetas MK-hooaja pronksiga

00:11

Norris võitis Mehhiko GP ja tõusis ühe punktiga MM-sarja üldliidriks

26.10

Tormis Laine alustas MK-hooaega 23. kohaga

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

26.10

Hein täiendab teadmisi välismaal: üks konkreetne pakkumine on juba laual ka

08:39

Elu mängu teinud Reaves vedas Lakersi võidule

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo