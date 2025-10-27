Lovkov ja Parras tõid HC Pantrile magusa võõrsilvõidu

Läti klubi asus küll avakolmandikul juhtima, kuid Maksim Lovkov viigistas peagi. Sama mees viis Pantrid teisel kolmandikul 2:1 ette, kuid Riia vastas kiiresti ja viigistas. Viimasel kolmandikul läksid lätlased uuesti juhtima, ent minut hiljem vormistas Lovkov oma kolmanda värava, mis tõi tabloole 3:3 viigi.

Normaal- ja lisaaeg võitjat ei selgitanud ning mängu saatus otsustati karistusvisetega, kus pantrid näitasid kindlamat kätt. Kevin Parrase tabamus tõi Eesti klubile magusa 4:3 võidu.

Liigatabelis asub HC Panter üheksa punktiga kuuendal kohal. Liidrikohta hoiab Kiiev Capitals, kes on kogunud 22 punkti.

Pantrid jätkavad Optibet Hokiliiga mänge juba tuleval nädalal, kui teisipäeval kell 19.00 kohtutakse Volvo jäähallis HK Prizmaga. Nädalavahetusel sõidetakse võõrsile, et pidada esimesed mängud liiga uustulnuka HK Liepajaga.