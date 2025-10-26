X!

Tartu alistas Balti liiga liidri, Pärnu võitis Selverit

Pühapäeval peeti Elme Messer meeste võrkpalli Balti liigas kolm mängu, millest kahes olid osalisteks Eesti klubid.

Pärnu Võrkpalliklubi võõrustas Selver x TalTechi ning sai ligi 400 pealtvaataja silme all 3:1 (28:26, 20:25, 25:12, 25:17) võidu.

Rainer Vassiljevi juhendatava suvepealinna meeskonna edukaim oli rünnakul 15 punktiga (+8) Daniel Alejandro Pita, 12 punkti (+6) panustas Markus Uuskari ning 10 (+7) lisas Toms Švans. Pärnu vastuvõtt oli 47% ning rünnakuid lahendati 46-protsendiliselt, blokipunkte teeniti 7 ja servipunkte 5 (eksiti 11 servil).

Selver x TalTechi poolel kogus Andres Jefanov 19 punkti (+12), Joosep Põldma arvele jäi 9 silma (+4) ning Mihkel Varblane lisas 7 punkti (+5). Selveri vastuvõtt oli 33% ja rünnak 41%, blokist saadi 6 punkti ja servil löödi 3 ässa ja eksiti 10 pallingul.

Teises pühapäevases mängus sai Tartu Bigbank võõrsil kirja 3:0 (27:25, 25:21, 25:22) võidu liiga liidermeeskonna Šiauliali Elga-Grafaite S-Sportase üle.

Bigbanki poolel kogus enim punkte Jack Williams, kes tõi 23 silma (+16). Martti Juhkami lisas 16 (+9) ning Mart Naaber 11 punkti (+9). Bigbanki vastuvõtt oli 55% ja rünnak 42%, blokk saadi leedukatele ette 11 korral (Naabrilt 5 ja Williamsilt 4 blokki) ning servijoone tagant teeniti 4 punkti ja eksiti 10 servil.

Šiauliai parim oli 14 punktiga (+6) Artur Vincelovic. Leedu klubi sai blokist 9 ja servilt 7 punkti (13 viga), vastuvõtt oli 48% ja rünnak 36%.

Pühapäeval kohtusid veel Robežsardze/RSU ja Jekabpilsi Luši ning RSU võttis 3:0 (25:21, 25:19, 25:15) võidu.

Liigatabelis on Pärnu meeskond teisel kohal 10 punktiga, Pärnu ette jääb samuti 10 punktiga Šiauliai, kel on Eesti klubist mäng rohkem peetud. RSU on 9 punktiga kolmas ja Bigbank samuti 9 punktiga neljas, Võru Barrus 6 punktiga viies, Ezerzeme 6 punktiga kuues, Selver x TalTech 5 punktiga seitsmes, Jekabpils 2 punktiga kaheksas ja Audentes/Solarstone pole punktiarvet avanud.

Toimetaja: Anders Nõmm

