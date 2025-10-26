X!

Sinner pidas tervisemurede kiuste vastu ja võitis taas Viini turniiri

Jannik Sinner
Jannik Sinner Autor/allikas: SCANPIX/PA Images
Austrias Viinis toimunud ATP 500 kategooria turniiri võitis maailma teine reket Jannik Sinner, kes alistas turniiri varasemate võitjate vastasseisus Alexander Zverevi 3:6, 6:3, 7:5.

2021. aastal Viinis triumfeerinud maailma kolmas reket Zverev murdis avaseti neljandas geimis ning tõrjus siis kaks itaallase murdepalli. Esimeses setis lonkama hakanud Sinner sai teiseks setiks sellest näiliselt jagu, kuid kolmanda seti otsustavas faasis hakkas teda segama vasaku jala reiekramp.

Sellele vaatamata pööras tunamullu Viini finaalis Daniil Medvedevi alistanud Sinner mängu enda kasuks, kui ei lubanud teises ja kolmandas setis Zverevil jõuda ühegi murdepallini. Kogu mängu jooksul sooritas Sinner kümne lihtvea kõrval 44 äralööki, Saksamaa esireket tegi 16 lihtviga ja 22 äralööki.

"Algus oli minu jaoks väga raske. Jäin murdega taha, mul olid avasetis mõned võimalused, aga ei suutnud neid ära kasutada," rääkis kõva kattega väljakutel nüüd 21 järjestikust mängu võitnud Sinner. "Ta servis väga hästi, aga üritasin vaimselt mängus püsida ning oma võimaluste saabudes head tennist mängida."

"Kõige tähtsam oli mitte alla anda ja mängus püsida, vaadata, mis seisundis olen," kommenteeris tänavu 48 mängu võitnud ja kuus kaotanud Sinner tervislikke probleeme. "Üritasin õigetel hetkedel teha õigeid valikuid, servisin hästi ja mul õnnestus oma servigeimides ka energiat säästa," lisas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

