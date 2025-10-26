X!

Raieste tegi Murcia võidumängus korraliku partii

Korvpall
Sander Raieste
Sander Raieste Autor/allikas: FIBA
Korvpall

Eesti korvpallikoondislane Sander Raieste aitas oma koduklubi Murcia pühapäeval 89:84 võiduni endise leivaisa Baskonia üle.

Hispaania kõrgliiga neljanda vooru mängus haaras kodumeeskond Murcia teisel veerandajal 13-punktilise edu, mis kasvas pärast vaheaega ka 18 punktile, ent Baskonia lõpetas perioodi 17:5 vahespurdiga. Ka viimasel veerandajal kasvas Raieste kodumeeskonna edu 12 punktile, mängu lõpus sulas see neljapunktiliseks, aga Murcia teenis siiski viiepunktilise võidu.

Raieste teenis mänguaega 24 minutit ja viskas selle ajaga viis punkti (kahepunktivisked 1/2, kolmepunktivisked 1/2), seitse lauapalli, kolm resultatiivset söötu ja ka neli viskeblokeeringut ning kaks vaheltlõiget.

Murcia resultatiivseim oli 25 punkti visanud David DeJulius, veel neli meest jõudsid kahekohalise punktisummani. NBA-s 40 mängu teinud Kobi Simmons kogus Baskonia kasuks 17 punkti.

Raieste võistkond jagab tabelis kolme võidu ja ühe kaotusega neljandat kohta, tema endisel leivaisal on kahe võidu kõrval kaks kaotust. Täiseduga jätkavad Tenerife, kes on võitnud neli mängu ning Valencia ja Badalona, kellel on kolm võitu.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

18:18

Raieste tegi Murcia võidumängus korraliku partii

11:58

Nuggets sai kodupubliku ees lustida, Thunder jätkas võidukalt

09:36

Asi kerkis Belgias üleplatsinaiseks, Legia teenis võidulisa

25.10

Kuusmaa vägevast algusest: hooaeg kestab kahjuks üheksa kuud Uuendatud

25.10

TSA pidi koduväljakul RSU paremust tunnistama Uuendatud

25.10

Tartu Ülikool teenis ülikooliderbis vägeva võidu Uuendatud

25.10

Õlatraumast tervenev Kotsar võttis koha sisse Yokohama pingil

25.10

NBA tähed on alustanud hooaega muljetavaldavate partiidega

25.10

Pariis viskas Belgradis üle saja punkti

24.10

Kullamäe: treenerist on lihtsam aru saada kui võib-olla Hispaanias

24.10

Keila Coolbet ei suutnud Valmiera võidumarssi peatada

24.10

Endine mängija jagas petuskandaalis siseinfot LeBroni seisundi kohta

24.10

Gilgeous-Alexanderi 55 punkti vedasid Thunderi teisel lisaajal võiduni

23.10

Žalgiris naasis Barcelonas võiduteele, De Colo tegi kahe aasta parima mängu

23.10

Annuki kõrval teevad naiste koondise treeneripingil debüüdi ka kaks abilist

videod

sport.err.ee uudised

20:15

Sinner pidas tervisemurede kiuste vastu ja võitis taas Viini turniiri

19:49

Paide vastuolulisest otsusest: jõhkram rööv kui Louvre'is

19:31

Mbappe ja Bellingham tõid Realile hooaja esimeses El Clasicos võidu

18:56

Malõgina kaotas Briti tulevikutähele ka Walesis

18:18

Raieste tegi Murcia võidumängus korraliku partii

18:09

Haanja ultrajooksu võitsid Kaur Alle ja Blanca Punt

17:35

Tšernjavski kübaratrikk tõi Tartule rahvaliiga karika

17:02

Sappinen tulise mängu lõpust: tahaks palju öelda, aga see pole kõige targem

16:48

VIDEO | Sappinen tõi põnevusmängus Florale viigipunkti

16:33

Tiitlikursil Flora päästis teise lisaminuti viigiväravaga hingamisruumi Uuendatud

15:44

Tormis Laine alustas MK-hooaega 23. kohaga Uuendatud

15:14

Paskotši ja Gent kerkisid Belgias esikolmikusse

14:42

HC Panter pidi Riias vastase paremust tunnistama

14:01

Dodgers viigistas jaapanlase viskekäe abil finaalseeria

13:23

Saalijalgpalli meistriliiga voor tõi väravatesaju ja napid võidud

loetumad

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

16:33

Tiitlikursil Flora päästis teise lisaminuti viigiväravaga hingamisruumi Uuendatud

08:05

Eesti rekordi püstitanud Tribuntsov lõpetas MK-hooaja pronksiga

25.10

Tartu Ülikool teenis ülikooliderbis vägeva võidu Uuendatud

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

25.10

Kuusmaa vägevast algusest: hooaeg kestab kahjuks üheksa kuud Uuendatud

25.10

Tartu Bigbank sai viiegeimilise heitluse järel kaotuse

25.10

Aron: oli väga edukas sessioon ja kasulik minu arengule

25.10

Briti meistrivõistluste finaaletapil oli Jürgensonist kiirem vaid McRae

21.10

Male suurmeister suri vaid 29 aasta vanuselt

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo