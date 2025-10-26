Raieste tegi Murcia võidumängus korraliku partii

Hispaania kõrgliiga neljanda vooru mängus haaras kodumeeskond Murcia teisel veerandajal 13-punktilise edu, mis kasvas pärast vaheaega ka 18 punktile, ent Baskonia lõpetas perioodi 17:5 vahespurdiga. Ka viimasel veerandajal kasvas Raieste kodumeeskonna edu 12 punktile, mängu lõpus sulas see neljapunktiliseks, aga Murcia teenis siiski viiepunktilise võidu.

Raieste teenis mänguaega 24 minutit ja viskas selle ajaga viis punkti (kahepunktivisked 1/2, kolmepunktivisked 1/2), seitse lauapalli, kolm resultatiivset söötu ja ka neli viskeblokeeringut ning kaks vaheltlõiget.

Murcia resultatiivseim oli 25 punkti visanud David DeJulius, veel neli meest jõudsid kahekohalise punktisummani. NBA-s 40 mängu teinud Kobi Simmons kogus Baskonia kasuks 17 punkti.

Raieste võistkond jagab tabelis kolme võidu ja ühe kaotusega neljandat kohta, tema endisel leivaisal on kahe võidu kõrval kaks kaotust. Täiseduga jätkavad Tenerife, kes on võitnud neli mängu ning Valencia ja Badalona, kellel on kolm võitu.