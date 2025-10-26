X!

Tšernjavski kübaratrikk tõi Tartule rahvaliiga karika

Jalgpall
Rahvaliiga A-tasandi võitja FC Tartu
Jalgpall

Pühapäeval, 26. oktoobril A. Le Coq Arenal peetud meeste rahvaliiga A-tasandi finaalis kohtusid FC Tartu ja FC KUBIK, kus esimene suutis oma paremuse maksma panna ning võitis kohtumise 4:2.

Tartu alustas mängu aktiivsemalt ning avas skoori 14. minutil, kui karistuslöögi järgselt toimetati pall karistusalasse ning endine Premium liiga mängija Marek Tšernjavski suunas selle kindlalt väravasse, vahendab kohtumise käiku jalgpall.ee.

Seitse minutit hiljem teenis Tartu nurgalöögi, mille järel tekkinud segaduse värava ees kasutas ära Alar Alve, saates palli väravavahi tõrje järel võrku. Veidi enne pooltundi suurendas Tartu oma eduseisu, kui Tšernjavski näitas individuaalset meisterlikkust, mängis vastasest osavalt mööda ja lõi tugeva löögi ristnurka seisuks 3:0.

Teise poolaja alguses suutis KUBIK vahet vähendada, kui Mihkel Ambur suunas 50. minutil nurgalöögi järel palli siseposti kaudu võrku. Mängu 62. minutil sündis meeskonna teine tabamus: Romet Kaupmees tegi Andreas Georg Neimari väravale suurepärase eeltöö ning Neimar lõpetas rünnaku täpse löögiga. Tšernjavski vormistas 82. minutil pärast vastaste ebaõnnestunud tagasisöötu oma kübaratrikiga mängu lõppseisuks 4:2.

FC Tartu saavutas oma neljanda rahvaliiga võidu, olles varasema nimega JK Pärnu Sadamana triumfeerinud kolmel korral.

A-tasandil osales sel hooajal 20 meeskonda, kes jaotati kahte kümneliikmelisse alagruppi. Võistkonnad mängisid kodus-võõrsil süsteemis ning mõlema alagrupi neli paremat pääsesid finaalturniirile. FC Tartu lõpetas oma alagrupi täiseduga, kogudes kaheksa mänguga 24 punkti ja edestades lähimat jälitajat üheksa punktiga. Tartu sai veerandfinaalis loobumisvõidu Haapsalu Leegioni vastu ning poolfinaalis teeniti kindel 4:0 võit Kena Jalgpalliklubi üle.

JK Saare Latte ja Kena Jalgpalliklubi omavaheline 3.–4. koha mäng jääb võistkondade kokkuleppel ära ning sel hooajal kolmandat kohta välja ei mängita.

Rahvaliiga B-tasandi finaal mängitakse reedel, 31. oktoobril algusega kell 20 Tartu Annelinna kunstmuruväljakul, kus lähevad vastamisi FC TRT/HypoCredit ja JK Elva Seikluspark/Patmar.

Toimetaja: Anders Nõmm

