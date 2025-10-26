Paskotši ja Gent kerkisid Belgias esikolmikusse

Järjekordselt 90 minutit kirja saanud Eesti koondise kaitsja koduklubi tegi suurepärase avapoolaja, mille ootamatuks kangelaseks kerkis Paskotši kaitsepartner Siebe Van der Heyden, vahendab Soccernet.ee.

27-aastane belglane avas seitsmendal minutil skoori ja lisas avapoolaja üleminutitel veel ühe värava. Et vahepeal oli skoori teinud ka Omri Gandelman, mindi pausile Genti 3:0 eduga. Gandelman, kes käis juunis Iisraeli koondisega ka Tallinnas, ehkki jäi erinevalt Paskotšist pingile, vormistas teise poolaja lõpu eel ka lõppseisuks 4:0.

Kuna mitu põhikonkurenti loovutas selles voorus punkte, kerkis tosin mängu pidanud Gent tabelis kolmandaks. Liidril Saint-Gilloise'i Royal Unionil on kuus ja teist kohta hoidval Club Bruggel kolm punkti rohkem, ent mõlemad peavad oma 12. vooru kohtumise pühapäeval.

Augustis Šveitsist Belgiasse kolinud Paskotši on sel hooajal kuulunud Genti algkoosseisu üheksal puhul, vaid üks mäng jäi tal septembri keskel vigastuse tõttu vahele.