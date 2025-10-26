X!

Paskotši ja Gent kerkisid Belgias esikolmikusse

Jalgpall
Maksim Paskotši
Maksim Paskotši Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Eesti jalgpallikoondislase Maksim Paskotši koduklubi Gent teenis laupäeval koduväljakul kindla võidu ning kerkis sellega Belgia kõrgliigas esikolmikusse.

Järjekordselt 90 minutit kirja saanud Eesti koondise kaitsja koduklubi tegi suurepärase avapoolaja, mille ootamatuks kangelaseks kerkis Paskotši kaitsepartner Siebe Van der Heyden, vahendab Soccernet.ee.

27-aastane belglane avas seitsmendal minutil skoori ja lisas avapoolaja üleminutitel veel ühe värava. Et vahepeal oli skoori teinud ka Omri Gandelman, mindi pausile Genti 3:0 eduga. Gandelman, kes käis juunis Iisraeli koondisega ka Tallinnas, ehkki jäi erinevalt Paskotšist pingile, vormistas teise poolaja lõpu eel ka lõppseisuks 4:0.

Kuna mitu põhikonkurenti loovutas selles voorus punkte, kerkis tosin mängu pidanud Gent tabelis kolmandaks. Liidril Saint-Gilloise'i Royal Unionil on kuus ja teist kohta hoidval Club Bruggel kolm punkti rohkem, ent mõlemad peavad oma 12. vooru kohtumise pühapäeval.

Augustis Šveitsist Belgiasse kolinud Paskotši on sel hooajal kuulunud Genti algkoosseisu üheksal puhul, vaid üks mäng jäi tal septembri keskel vigastuse tõttu vahele.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

17:02

Sappinen tulise mängu lõpust: tahaks palju öelda, aga see pole kõige targem

16:48

VIDEO | Sappinen tõi põnevusmängus Florale viigipunkti

16:33

Tiitlikursil Flora päästis teise lisaminuti viigiväravaga hingamisruumi Uuendatud

15:14

Paskotši ja Gent kerkisid Belgias esikolmikusse

13:23

Saalijalgpalli meistriliiga voor tõi väravatesaju ja napid võidud

11:27

Austria U-19 neiud lõid Eesti värava palle täis

10:09

Tiitlikaitsja Liverpooli kole seeria sai jätku

25.10

Mets kuulus algkoosseisu, aga pidi kaotusega leppima

25.10

Harju ja Kalju kindlustasid kohta, Tammeka kasutas arvulise ülekaalu ära Uuendatud

24.10

Werder võitis kodus, Hein pingil

sport.err.ee uudised

17:02

Sappinen tulise mängu lõpust: tahaks palju öelda, aga see pole kõige targem

16:48

VIDEO | Sappinen tõi põnevusmängus Florale viigipunkti

16:33

Tiitlikursil Flora päästis teise lisaminuti viigiväravaga hingamisruumi Uuendatud

15:44

Tormis Laine alustas MK-hooaega 23. kohaga Uuendatud

15:14

Paskotši ja Gent kerkisid Belgias esikolmikusse

14:42

HC Panter pidi Riias vastase paremust tunnistama

14:01

Dodgers viigistas jaapanlase viskekäe abil finaalseeria

13:23

Saalijalgpalli meistriliiga voor tõi väravatesaju ja napid võidud

12:31

Norris saab Mehhikos lähte Ferraride eest

11:58

Nuggets sai kodupubliku ees lustida, Thunder jätkas võidukalt

11:27

Austria U-19 neiud lõid Eesti värava palle täis

10:52

Endrekson: peatreeneri amet hõigati minu jaoks natuke vara välja

10:09

Tiitlikaitsja Liverpooli kole seeria sai jätku

09:36

Asi kerkis Belgias üleplatsinaiseks, Legia teenis võidulisa

08:59

Eesti kurlingunaiskond pääses MK-etapil veerandfinaali

08:05

Eesti rekordi püstitanud Tribuntsov lõpetas MK-hooaja pronksiga

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

25.10

Besiktase treener saab Kullerkannu usaldada: ta on igavesti noor!

25.10

Briti meistrivõistluste finaaletapil oli Jürgensonist kiirem vaid McRae

25.10

Tartu Bigbank sai viiegeimilise heitluse järel kaotuse

loetumad

25.10

16-aastane Anga jahib olümpiapiletit: olen päris hästi punkte kogunud

25.10

Tartu Ülikool teenis ülikooliderbis vägeva võidu Uuendatud

08:05

Eesti rekordi püstitanud Tribuntsov lõpetas MK-hooaja pronksiga

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

16:33

Tiitlikursil Flora päästis teise lisaminuti viigiväravaga hingamisruumi Uuendatud

25.10

Kuusmaa vägevast algusest: hooaeg kestab kahjuks üheksa kuud Uuendatud

25.10

Aron: oli väga edukas sessioon ja kasulik minu arengule

25.10

Tartu Bigbank sai viiegeimilise heitluse järel kaotuse

24.10

Port skandaalidest: mind häiris, et teadlased asusid advokaadi positsiooni

25.10

Harju ja Kalju kindlustasid kohta, Tammeka kasutas arvulise ülekaalu ära Uuendatud

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo