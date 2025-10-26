X!

HC Panter pidi Riias vastase paremust tunnistama

Jäähoki
Tallinna HC Panter
Tallinna HC Panter Autor/allikas: Catherine Kõrtsmik
Jäähoki

Eesti jäähokiklubi HC Panter läks laupäeval Balti liiga kohtumises Riia vastu juhtima, kuid lubas vastasel otsustaval kolmandikul visata kolm väravat.

Tallinna HC Panter rändas lõunanaabrite pealinna ning läks HS Riga vastu juhtima kuuendal minutil, kui Kevin Parras tabamuseni jõudis. Kuus minutit hiljem viskas Nikita Fedorovits veel ühe värava, aga Riga avas 15. minutil ka oma väravatearve.

Riga sai pärast väravateta teist vaatust aga otsustaval kolmandikul hoo sisse ning viskas 17 minutiga kolm väravat, minnes juhtima 4:2. Niklas Sildre tõi Tallinna klubi kolm minutit enne lõpusireeni taas värava kaugusele, aga enam väravalisa ei sündinud ja HC Panter pidi võõrsil leppima 3:4 (2:1, 0:0, 1:3) kaotusega.

Lisaks väravate autoritele said resultatiivsuspunkte kirja Nikita Puzakov, Artjom Masljonov ja Artjom Abeljanov, väravavaht Georg Vladimirov tegi 23 tõrjet.

Panter mängib HS Rigaga pühapäeval veel korra.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

