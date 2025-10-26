Asi kerkis Belgias üleplatsinaiseks, Legia teenis võidulisa

Eesti korvpallur Anna Gret Asi ning tema koduklubi Braine Castors teenisid Belgia kõrgliigas oma seitsmenda järjestikuse võidu, lisaks said võidurõõmu tunda Eesti korvpallikoondise peatreener Heiko Rannula ning Matthias Tass.

Hooaega võimsalt alustanud Braine võõrustas samuti tabeli tippu kuuluvat Kortrijki ja kui avaveerand oli võrdlemisi tasavägine, siis teisel veerandil tegi võõrustaja 12:0 spurdi ning poolajaks oli tablool juba Castorsi 46:27 eduseis. Teisel poolajal jalga pedaalilt ei võetud ning Braine realiseeris konkurendi üle kindla 79:49 (25:20, 21:7, 14:11, 19:11) võidu.

Viis Castorsi mängijat jõudis kahekohalise punktisummani, aga üleplatsinaiseks kerkis Asi, kes kogus 23 minutiga 16 punkti (kahesed 4/5, kolmesed 2/4, vabavisked 2/4), kolm lauapalli kaks blokki ja ühe resultatiivse söödu.

Braine on võitnud hooaja alguses seitse mängu järjest, aga päris üksi tabeli tipus ei istuta, sest Mechelen on alustanud kuue järjestikuse võiduga. Omavahel minnakse vastamisi alles novembri lõpus.

Võidulisa teenisid ka Eesti koondise peatreener Heiko Rannula ning tsenter Matthias Tass, kui Varssavi legia alistas Poola kõrgliigas Ostrow Wielkopolski 98:89 (27:26, 21:18, 26:18, 24:27). Tass veetis platsil 25 ja pool minutit, kogudes kümme punkti, seitse lauapalli, kaks korvisöötu ja ühe bloki. Tiitlikaitsja Legia on hooaega alustanud hästi ning teeninud neli järjestikust võitu.

Kristian Kullamäe, Artur Konontšuki ja Janari Jõesaare õhtud aga nii rõõmsad ei olnud: Kullamäe ja Lietkabelis kaotasid Leedu kõrgliigas Juventusele 73:82 (22:27, 22:21, 10:15, 19:19), Konontšuk ja Bursaspor Türgi kõrgliigas Besiktasele 70:88 (18:22, 16:22, 13:22, 23:22) ning Janari Jõesaar ja Bosna Aadria liigas Olimpija Cedevitale lisaaajal 92:96 (14:20, 27:19, 27:16, 19:32, 5:9).

Kullamäe veetis platsil 24 minutit ning kogus kaks punkti, kaks lauapalli ja ühe korvisöödu. Konontšuk sai mänguaega 22 minutit ja lõpetas kuue punkti ning kolme lauapalliga. Jõesaare arvele jäi 12 minutiga kaks punkti, üks laud ja üks resultatiivne sööt.