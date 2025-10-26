TÄNA OTSE | Paide võõrustab määrava tähtsusega kohtumises Florat

X!

Pühapäeval toimub Paides tänavuse jalgpalli Premium liiga üks määravamaid kohtumisi, kui neljandal tabelireal asetsev Linnameeskond võõrustab tiitlit jahtivat Tallinna FC Florat. ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.20, kommenteeriva Tarmo Tiisler ja Marko Lelov, stuudiot juhib Aet Süvari.

Septembris koduses kõrgliigas Tallinna FCI Levadialt liidrikoha võtnud Flora on kogunud kolm mänguvooru enne hooaja lõppu 75 punkti, edestades tiitlikaitsjat Tallinna FCI Levadiat kolme punktiga. Lisaks on Floral Levadiaga omavaheliste mängude eelis, mistõttu oleks võit Paides kuldaväärt ning aitaks Floral peaaegu et kindlustada 16. Eesti meistritiitli.

"Hooaja lõpp on kätte jõudmas ja võtame igat mängu nagu finaali. Paidega mängud on alati olnud huvitavad ja tasavägised ning keskendume oma tugevustele ja läheme kolme punkti järele," ütles Flora kaitsja Andreas Vaher.

Sel hooajal on tiimid kohtunud kolmel korral ja kui Flora võitis aprillis Tallinnas esimese kohtumise 1:0, siis juunis läksid nad nädala jooksul vastamisi kahel korral ja Paide võitis mõlemad mängud 2:1. Lisaks pole Paide viimases neljas mänguvoorus kaotusvalu tundnud, alistades selle seeria jooksul Narva Transi, Tartu Tammeka ja Levadia.

"Sõidame seekord Paide kindlusesse, kus rüütlid on viimastes lahingutes oma mõõgad taas teravaks saanud ning kaks võitu järjest räägivad enda eest. Meie tuleme aga oma plaani ja eesmärgiga vallutada see kindlus ja saak endaga kaasa vedada. Pinget on õhus, sest mõlemal poolel on palju kaalul, aga just sellised lahingud teevad jalgpallist vinge vaatemängu," sõnas Flora väravavahtide treener Aiko Orgla.

Paide Linnameeskond on sel hooajal näidanud muljetavaldavat mängu, aga kehv periood maikuus viis treenerivahetuseni ja võttis neilt sisuliselt võimaluse tiitliheitlusse sekkuda. Vladimir Vassiljevi juhendamisel on paidekad püsinud kolmanda koha heitluses, aga nad jäävad Nõmme Kalju FC-st viie punkti kaugusele.

"Jätsime viimasesse mängu palju energiat, et saavutada võit. Põhiline enne mängu Floraga on taastada energiavarud ja hoida sarnast nälga, mida näitasime Levadia mängus. Jäänud on ainult kolm liigamängu ja peame kõik need ära võitma, et tulla kolmandaks. Vastutus on suur ja soov eesmärki saavutada veel suurem. Näeme Paides!" sõnas Vassiljev.

34. mänguvoor lõppeb pühapäeva õhtul Pärnus, kus Vaprus võõrustab Levadiat.

