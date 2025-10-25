Tartu Bigbank sai viiegeimilise heitluse järel kaotuse

Bigbanki rünnakuid vedas 23 punktiga (+8) Jack Williams, Martti Juhkami panustas 15 (+2), Rico Wardlow 14 (+6) ja 6 blokki pannud Mart Naaber 12 punktiga (+9), vahendab Volley.ee.

Tartu meeskonna vastuvõtt oli 81 protsenti ja rünnakuid lahendati 42-protsendiliselt, blokk saadi lätlastele ette 14 korral ja servijoone tagant teeniti neli punkti ja eksiti 19 pallingul. RSU parimana kogus Tomass Kalnins 21 punkti (+8). Lätlaste vastuvõtt oli 70 protsenti, rünnak 43 protsenti, blokist saadi 15 punkti ja serviga neli silma (eksiti 16 pallingul).

Liigatabelis on Tartu Bigbank nüüd kuue punktiga viies, RSU asub samuti kuue punktiga Tartu ees.

Pühapäeval kell 17.00 mängib Bigbank võõrsil liiga liidri Šiauliali Elga-Grafaite S-Sportasega. Samal ajal kohtuvad Pärnu Võrkpalliklubi ja Selver x TalTech.