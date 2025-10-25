X!

Kuusmaa vägevast hooaja algusest: hooaeg kestab kahjuks üheksa kuud

Korvpall
{{1761417060000 | amCalendar}}
Foto: Ken Mürk/ERR
Korvpall

Tartu Ülikool Maks & Moorits jätkas laupäeval oma võidukat hooaega Eesti-Läti liigas, kui oli ülikooliderbis otsustavatel hetkedel TalTech/Alexelast parem.

Tartu Ülikool jäi mängu alguses tagaajaja rolli, kuid ei lubanud enam kui 2100 pealtvaataja ees toimunud kohtumises võõrustajal kaugele ette rebida. Teisel poolajal käis mäng spurtidena - Tartu Ülikool pääses juhtima, aga TalTechil oli vastus võtta.

Mäng oli veel minut enne lõpusireeni viigis 77:77, aga tartlased olid otsustavatel hetkedel paremad ning vormistasid 84:77 (21:27, 19:16, 24:16, 20:18) võidu.

"Teame, et TalTech saab alati jooksma ja nad skoorivad esimesel veerandil palju. Seepärast alustasin natuke ebatavalise viisikuga, teadsin, et Varrak on valmistanud ette, et mul tulevad kaks välismaalast," ütles Tartu Ülikooli peatreener Aivar Kuusmaa ERR-ile.

Kuusmaa saatis mängu alguses väledale ja pigem väiksele TalTechile vastu Rauno Nurgeri, Karl Johan Lipsi ja Markus Ilveri ehk sisuliselt oma pikima koosseisu. "Teine poolaeg enam mingeid eksperimente ei teinud ja punkt-punkti haaval läksime. Vahepeal oli pingeline moment, kus olime kuuega ees, aga andsime lauavõitluse ja pallikaotustega selle vahe tagasi. Aga üldjoontes võib rahule jääda," sõnas treener.

"Mõningaid asju tegime valesti, mõningaid asju targasti. Me ei hakanud lõpus rapsima, üritasime rünnata neid mängijaid, kes TalTechis väga kaitset ei taha mängida."

Äsja FIBA Euroopa karikasarjas Porto alistanud Tartu Ülikool on alustanud Eesti-Läti liiga hooaega suurepäraselt ning võitnud kõik kuus kohtumist, alistades muuhulgas ka Kalev/Cramo ning Riia VEF-i. "Võin öelda, et võistkonnas on eneseusku ja jõudu, mehed ise usuvad. Aga korvpallihooaeg kestab kahjuks üheksa kuud, eks mingi aeg tuleb mõõnaperiood sisse. Kui need asjad üle elad, siis läheb edasi," lõpetas Kuusmaa.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

korvpalliuudised

21:49

Kuusmaa vägevast hooaja algusest: hooaeg kestab kahjuks üheksa kuud Uuendatud

21:48

TSA pidi koduväljakul RSU paremust tunnistama Uuendatud

19:52

Tartu Ülikool teenis ülikooliderbis vägeva võidu Uuendatud

10:48

Õlatraumast tervenev Kotsar võttis koha sisse Yokohama pingil

09:41

NBA tähed on alustanud hooaega muljetavaldavate partiidega

08:08

Pariis viskas Belgradis üle saja punkti

24.10

Kullamäe: treenerist on lihtsam aru saada kui võib-olla Hispaanias

24.10

Keila Coolbet ei suutnud Valmiera võidumarssi peatada

24.10

Endine mängija jagas petuskandaalis siseinfot LeBroni seisundi kohta

24.10

Gilgeous-Alexanderi 55 punkti vedasid Thunderi teisel lisaajal võiduni

23.10

Žalgiris naasis Barcelonas võiduteele, De Colo tegi kahe aasta parima mängu

23.10

Annuki kõrval teevad naiste koondise treeneripingil debüüdi ka kaks abilist

23.10

Petuskandaali raames arreteeriti ka NBA meistrist Portlandi peatreener

23.10

Kullamäe viskas eurosarjas 11 punkti, aga Lietkabelis kaotas

23.10

Eurosarjas 19 punkti visanud Suurorg aitas Trefli võiduni

videod

sport.err.ee uudised

23:26

Besiktase treener saab Kullerkannu usaldada: ta on igavesti noor!

22:52

Briti meistrivõistluste finaaletapil oli Jürgensonist kiirem vaid McRae

22:19

Tartu Bigbank sai viiegeimilise heitluse järel kaotuse

21:54

ETV spordisaade, 25. oktoober

21:49

Kuusmaa vägevast hooaja algusest: hooaeg kestab kahjuks üheksa kuud Uuendatud

21:48

TSA pidi koduväljakul RSU paremust tunnistama Uuendatud

20:58

Mets kuulus algkoosseisu, aga pidi kaotusega leppima

20:22

Zirk näitas Rotterdamis põhialal head kiirust

19:52

Tartu Ülikool teenis ülikooliderbis vägeva võidu Uuendatud

19:41

Aigro lõpetas suvise GP-hooaja kümnenda kohaga: varu on sees

18:55

Harju ja Kalju kindlustasid kohta, Tammeka kasutas arvulise ülekaalu ära Uuendatud

18:38

Võrkpalli naiste meistriliiga mängud lõppesid kolme geimiga

18:15

Tribuntsov pääses Torontos kuuendana finaali

17:21

Andrea Roots võitis esmakordselt ITF-i turniiri

16:13

Sulgpalli juunioride Euroopa karika etapil jäi Eestisse mitu võitu

loetumad

24.10

Paul Aron sõitis F1 vabatreeningul välja karjääri parima koha

24.10

Port skandaalidest: mind häiris, et teadlased asusid advokaadi positsiooni

08:47

Aron: oli väga edukas sessioon ja kasulik minu arengule

24.10

Prantsuse laskesuusatäht Simon võttis petmis- ja vargussüüdistused omaks Uuendatud

19:52

Tartu Ülikool teenis ülikooliderbis vägeva võidu Uuendatud

22.10

Pihl pidas Alaveriga 40-minutilise kõne: tekkis tunne, et äkki ta tulebki

09:41

NBA tähed on alustanud hooaega muljetavaldavate partiidega

21.10

Male suurmeister suri vaid 29 aasta vanuselt

24.10

Endine mängija jagas petuskandaalis siseinfot LeBroni seisundi kohta

24.10

Kullamäe: treenerist on lihtsam aru saada kui võib-olla Hispaanias

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo