Aigro lõpetas suvise GP-hooaja kümnenda kohaga: varu on sees

Kvalifikatsioonis 36. tulemuse saanud Aigro tegi lõppvõistlusel esmalt 126-meetrise hüppe, millega pälvis 112,8 punkti. Teisel hüppel maandus eestlane 132 meetri kaugusel ning sai selle eest 116,7 punkti, teenides kokkuvõttes 229,5 punktiga kümnenda koha.

"Hüpped, mida treeningul näitasin, päris võistlustele üle ei kandunud. Varu on sees. Koha mõttes jään rahule, aga tean, et olen väikeste parandustega suuteline kaugemale hüppama," ütles Aigro.

Etapivõidu pälvis Ryoyu Kobayashi, kelle hüpped kandusid 144 ja 134 meetri kaugusele. Mõlemas hüppevoorus parima hüppe teinud jaapanlane kogus 270,2 punkti, talle järgnesid sakslane Philipp Raimund (262,9 p) ja sloveen Domen Prevc (258,3 p).

Andero Kapp sai kvalifikatsioonis 118-meetrise õhulennuga 96,9 punkti, kuid pälvis sellega kokkuvõttes 55. koha ning lõppvõistlusele ei saanud.

Klingenthali etapp on ühtlasi suvise GP-sarja viimane ning Aigro saavutas üldarvestuses 47 punktiga 43 koha. Kaimar Vagul oli kaheksa punktiga 80., Andero Kapp punktiarvet ei avanud. Meistriks tuli 490 punkti kogunud Raimund, esikolmikusse mahtusid veel jaapanlane Sakutaro Kobayashi (392 p) ja austerlane Niklas Bachlinger (391 p).

Pühapäeval peetakse Klingenthalis veel segatiimide võistlus. MK-hooaeg saab alguse 20. novembril Lillehammeris. "Tuleb ennast hoida, et haigeks ei jääks ja vigastust külge ei saaks. Kui treeningud saan ära tehtud, ei näe põhjust, miks mitte oodata talve suure ootusega," sõnas Aigro.