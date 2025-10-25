Võrkpalli naiste meistriliiga mängud lõppesid kolme geimiga

Täiseduga jätkav Audentese SG võttis hooaja teise võidu, mängides 3:0 (25:17, 25:18, 25:21) tulemusega üle BARRUS/Võru Võrkpalliklubi. Freia Liisa Palk tõi võitjatele 17, Anette Arak 12, Kertu Stamm samuti 12 ja Karmen Tugedam üheksa punkti. Hooaega kahe võiduga alustanud Audentese võistkonnal on tabelis kirjas maksimaalsed kuus punkti, Võru võistkonnal on ühe mängu järel punktiarve avamata, vahendab Volley.ee.

Kahe hooaja vahel mitmest põhitegijast ilma jäänud tiitlikaitjsa TalTech/Nordaid ei suutnud Tartu Ülikool/Bigbanki vastu geimivõiduni jõuda, kui Emajõelinna naiskonna võidunumbriteks kujunesid 3:0 (25:19, 25:20, 25:13). Nora Lember panustas võitu 13, Ingris Suvi 11 ja Laura-Liisa Maiste üheksa punkti. Rebecca Pent vastas pealinna võistkonna särgis kümne ja Sigrit Tänav kaheksa punktiga. Mõlema naiskonna jaoks oli tegemist Meistriliiga hooaja esimese mänguga.

Teise kaotuse saanud TBD Pharmatech/Kastre tunnistas Viljandis toimunud vastasseisus koduvõistkond Viljandi Metalli 3:0 (25:15, 25:21, 25:19) paremust. Erle Püvi rõõmustas kodupublikut 12 ja Maria Allik 11 punktiga. Viljandlannade poolel käisid väljakul 12 erinevat mängijat, kellest punktiarve avasid kümme. Lisette Pihor kogus külaliste ridades 12 ja Susanna Elisabeth Rikand üheksa punkti. Ühe kaotuse kõrvale esimese võidu saanud Viljandi Metall on kogunud kolm punkti, mõlemad mängud kaotanud TBD Pharmatech/Kastre punktiarvet avanud ei ole.

Pühapäeval võõrustab Audentese SG linnarivaal TalTech/Nordaidi ning BARRUS/Võru Võrkpalliklubi Lõuna-Eesti võistkondade vastasseisus TBD Pharmatech/Kastret. Tartu Ülikooli spordihoones jagavad punkte Tartu Ülikool/Bigbank ja Viimsi/Tallinna Ülikool.