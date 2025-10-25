Andrea Roots võitis esmakordselt ITF-i turniiri
Eesti ITF-i turniiri võitjate nimekirja lisandus laupäeval veel üks mängija, kui Andrea Roots sai Sharm el Sheikhi W15 turniiril esikoha paarismängus.
Roots ja tema paariline Eva Zabolotnaja (Moldova) alistasid finaalis Hiina paari Xinran Sun/Lexue Xiao 6:2, 1:6, 10:6. Alates veerandfinaalist võitsid Roots/Zabolotnaja kõik mängud otsustavas tie-break'is, kusjuures ühtki tasavägist tulemust polnud – 10:2, 10:4 ja 10:6, vahendab Tennisnet.ee.
Esimeses setis tegid Roots/Zabolotnaja kaks murret ja ise hoidsid servi, kuid sett võinuks olla tasavägisem, sest Eesti/Moldova paar võitis 40:40 seisul viiest otsustavast punktist neli. Teises setis rebisid hiinlannad kohe ette ja tegid kaks murret.
Kuid tie-break'is ei olnud Roots/Zabolotnaja kordagi kaotusseisus - 4:0 edust sai küll viik 6:6, aga siis võideti punkt oma servil ja veel kaks tõrjel. Matšpall oli kasutada taas oma servil ja see tõi kohe edu.
