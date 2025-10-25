Andrea Roots võitis esmakordselt ITF-i turniiri

Roots ja tema paariline Eva Zabolotnaja (Moldova) alistasid finaalis Hiina paari Xinran Sun/Lexue Xiao 6:2, 1:6, 10:6. Alates veerandfinaalist võitsid Roots/Zabolotnaja kõik mängud otsustavas tie-break'is, kusjuures ühtki tasavägist tulemust polnud – 10:2, 10:4 ja 10:6, vahendab Tennisnet.ee.

Esimeses setis tegid Roots/Zabolotnaja kaks murret ja ise hoidsid servi, kuid sett võinuks olla tasavägisem, sest Eesti/Moldova paar võitis 40:40 seisul viiest otsustavast punktist neli. Teises setis rebisid hiinlannad kohe ette ja tegid kaks murret.

Kuid tie-break'is ei olnud Roots/Zabolotnaja kordagi kaotusseisus - 4:0 edust sai küll viik 6:6, aga siis võideti punkt oma servil ja veel kaks tõrjel. Matšpall oli kasutada taas oma servil ja see tõi kohe edu.