Harju Laagri ja Kalju kindlustasid kohta

Harju JK Laagri ja Nõmme Kalju FC teenisid laupäeval koduses jalgpalli Premium liigas meelerahu: Harju Laagri pääses peaaegu et kindlalt üleminekumängudest ning Kalju kindlustas kolmandat kohta.

Liigatabelis seitsmendat kohta hoidev Harju Laagri võõrustas pea 200 inimese ees JK Narva Transi ning lõi kohtumise kümnendal minutil ainsa värava, kui Daniil Rudenko kenasti karistuslöögi realiseeris. Trans punnitas kõvasti ning sai mitu väravavõimalust, aga Harju hoidis mängu lõpuni eduseisust kinni ning teenis 1:0 võidu, mis andis neile liigasse püsimajäämise osas veidi meelerahu.

Harjul on 34 mänguvooruga kogutud 32 punkti, üheksandal kohal asetsev Tartu JK Tammeka (24 p) jääb kaheksa punkti kaugusele. Kui Tammeka laupäeva õhtul JK Tallinna Kalevit ei alista, jääb Harju järgmiseks hooajaks Premium liigasse.

Olulise võidu teenis ka Nõmme Kalju FC, kellele piisas Kuressaares kohalike alistamiseks Mihhail Orlovi 60. minuti tabamusest. Kalju jätkab 70 punktiga kolmandal kohal, Paide Linnameeskond jääb viie punkti kaugusele ning teisel kohal jätkav Tallinna FCI Levadia on vaid kahe silma kaugusel.

Laupäeva õhtul võõrustab Tammeka veel Tallinna Kalevit.

Pühapäeval toimub Paides tänavuse hooaja üks olulisemaid mänge, kui Linnameeskond võõrustab Tallinna FC Florat. Floral on 75 punkti ning omavaheliste mängudega kolme punkti kaugusel oleva Levadia üle eelis, aga võit Paides tähendaks suurt sammu tiitli kindlustamise suunas. Mänguvooru lõpetavad Pärnu JK Vaprus ja just Tallinna FCI Levadia, kes vajab Flora kannul püsimiseks hädasti võitu.