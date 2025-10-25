X!

Harju Laagri ja Kalju kindlustasid kohta

Premium liiga
Jalgpalli Premium liiga: JK Narva Trans - Harju JK Laagri
Jalgpalli Premium liiga: JK Narva Trans - Harju JK Laagri Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Premium liiga

Harju JK Laagri ja Nõmme Kalju FC teenisid laupäeval koduses jalgpalli Premium liigas meelerahu: Harju Laagri pääses peaaegu et kindlalt üleminekumängudest ning Kalju kindlustas kolmandat kohta.

Liigatabelis seitsmendat kohta hoidev Harju Laagri võõrustas pea 200 inimese ees JK Narva Transi ning lõi kohtumise kümnendal minutil ainsa värava, kui Daniil Rudenko kenasti karistuslöögi realiseeris. Trans punnitas kõvasti ning sai mitu väravavõimalust, aga Harju hoidis mängu lõpuni eduseisust kinni ning teenis 1:0 võidu, mis andis neile liigasse püsimajäämise osas veidi meelerahu.

Harjul on 34 mänguvooruga kogutud 32 punkti, üheksandal kohal asetsev Tartu JK Tammeka (24 p) jääb kaheksa punkti kaugusele. Kui Tammeka laupäeva õhtul JK Tallinna Kalevit ei alista, jääb Harju järgmiseks hooajaks Premium liigasse.

Olulise võidu teenis ka Nõmme Kalju FC, kellele piisas Kuressaares kohalike alistamiseks Mihhail Orlovi 60. minuti tabamusest. Kalju jätkab 70 punktiga kolmandal kohal, Paide Linnameeskond jääb viie punkti kaugusele ning teisel kohal jätkav Tallinna FCI Levadia on vaid kahe silma kaugusel.

Laupäeva õhtul võõrustab Tammeka veel Tallinna Kalevit.

Pühapäeval toimub Paides tänavuse hooaja üks olulisemaid mänge, kui Linnameeskond võõrustab Tallinna FC Florat. Floral on 75 punkti ning omavaheliste mängudega kolme punkti kaugusel oleva Levadia üle eelis, aga võit Paides tähendaks suurt sammu tiitli kindlustamise suunas. Mänguvooru lõpetavad Pärnu JK Vaprus ja just Tallinna FCI Levadia, kes vajab Flora kannul püsimiseks hädasti võitu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

premium liiga uudised

16:45

Harju Laagri ja Kalju kindlustasid kohta

22.10

Levadia loovutas tiitliheitluses olulisi punkte

22.10

VIDEO | Paide poolkaitsja säras hiilgava kauglöögiga

21.10

Sappineni kübaratrikk tõi Florale kohustusliku võidu

21.10

Nõmme Kalju sõlmis meeskonna kapteniga uue lepingu

20.10

Harju Laagri tegevjuht: loodetavasti tuleb varsti tribüüne suuremaks teha

19.10

Avapoolaja kaotanud Kalju hea hoog jätkub

19.10

VIDEO | Kalju vastas Harju avaväravale kolmega

18.10

Kalevi kulul lustinud Flora jätkab liidrina

18.10

Paide kostitas Tammekat viie väravaga

premium liiga väravad

sport.err.ee uudised

17:21

Andrea Roots võitis esmakordselt ITF-i turniiri

16:45

Harju Laagri ja Kalju kindlustasid kohta

16:13

Sulgpalli juunioride Euroopa karika etapil jäi Eestisse mitu võitu

15:46

Marie Johanna Lapimaa võitis Küprosel paarismängu

15:07

Mäesuusahooaeg algas austerlanna esimese etapivõiduga

14:29

Hiina sai MM-ilt enim kuldasid, individuaalselt oli edukaim Melnikova

14:02

Norra suusatäht pole konkurentide käitumisega rahul: rootslased on argpüksid

13:28

FIA lubas sanktsioneeritud venelase tagasi ametisse

12:49

Distsiplinaarkomisjon koguneb peagi Julia Simoni juhtumit arutama

12:26

Hiilgav löögivoor tõi Torontole finaalseeria avamängu võidu

11:41

Kalevi spordihallis selgusid parimad iluvõimlemise rühmkavades

11:01

Kregor Zirk lõpetas Hollandis pika võistluspausi

10:48

Õlatraumast tervenev Kotsar võttis koha sisse Yokohama pingil

10:22

Lavreysen jätkab kuldade kogumist, edukad ka koondisekaaslased

09:41

NBA tähed on alustanud hooaega muljetavaldavate partiidega

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo