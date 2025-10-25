X!

Harju ja Kalju kindlustasid kohta, Tammeka kasutas arvulise ülekaalu ära

Premium liiga
Jalgpalli Premium liiga: JK Narva Trans - Harju JK Laagri
Jalgpalli Premium liiga: JK Narva Trans - Harju JK Laagri Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Premium liiga

Laupäeval peeti koduses jalgpalli Premium liigas kolm kohtumist ning võitu vajanud meeskonnad said selle kätte.

Liigatabelis seitsmendat kohta hoidev Harju Laagri võõrustas pea 200 inimese ees JK Narva Transi ning lõi kohtumise kümnendal minutil ainsa värava, kui Daniil Rudenko kenasti karistuslöögi realiseeris. Trans punnitas kõvasti ning sai mitu väravavõimalust, aga Harju hoidis mängu lõpuni eduseisust kinni ning teenis 1:0 võidu, mis andis neile liigasse püsimajäämise osas veidi meelerahu.

Harjul on 34 mänguvooruga kogutud 32 punkti, kuid kindlasti üleminekumängudest pääsenud veel ei ole, sest Tartu JK Tammeka teenis samuti laupäeval võidulisa.

Tammeka jäi koduväljakul juba esiliigasse langeva Tallinna Kalevi vastu 16. minutil kaotusseisu, viigistas 52. minutil, kuid jäi kolm minutit hiljem taas kaotusseisu. 60. minutil jäi Kalev aga vähemusse, sest väravavaht Max Weinstein jooksis väravast välja, et vastaste rünnakut peatada, aga tõmbas Tristan Koskori libistades pikali. Väravavaht saadeti riietusruumi ning Tammeka kasutas ülekaalu kenasti ära: 64. minutil oli seis viigis ja seejärel lõi Tammeka veel kolm väravat, realiseerides Coop staadioni kunstmurul 5:2 võidu.

Nii palju on kindel, et Tallinna Kalev jääb Premium liigas kümnendaks ja langeb esiliigasse, aga üheksanda koha meeskond läheb veel üleminekumängudele. Kaks mänguvooru enne hooaja lõppu on üheksandal real just Tammeka (27 p), aga Kuressaare (28 p) on vaid ühe punkti ja Harju Laagri (32 p) nelja punkti kaugusel.

Olulise võidu teenis ka Nõmme Kalju FC, kellele piisas Kuressaares kohalike alistamiseks Mihhail Orlovi 60. minuti tabamusest. Kalju jätkab 70 punktiga kolmandal kohal, Paide Linnameeskond jääb viie punkti kaugusele ning teisel kohal jätkav Tallinna FCI Levadia on vaid kahe silma kaugusel.

Pühapäeval toimub Paides tänavuse hooaja üks olulisemaid mänge, kui Linnameeskond võõrustab Tallinna FC Florat. Floral on 75 punkti ning omavaheliste mängudega kolme punkti kaugusel oleva Levadia üle eelis, aga võit Paides tähendaks suurt sammu tiitli kindlustamise suunas. Kui Paide tahab veel kolmanda koha heitluses elus püsida, on aga hoopis neil võitu vaja.

Mänguvooru lõpetavad Pärnu JK Vaprus ja just Tallinna FCI Levadia, kes vajab Flora kannul püsimiseks hädasti võitu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

