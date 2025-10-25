X!

Mäesuusahooaeg algas austerlanna esimese etapivõiduga

Mäesuusatamine
Julia Scheib
Julia Scheib Autor/allikas: SCANPIX / AP
Mäesuusatamine

Austria suusakuurordis Söldenis alanud mäesuusatamise maailma karika sarja hooaja avaetapil võitis naiste suurslaalomi kohalik sportlane Julia Scheib.

27-aastane suusataja sai juba avalaskumisega konkurentide ees enam kui sekundilise edu ja suutis teise laskumisega liidrikohta hoida. Ta edestas ameeriklannat Paula Moltzani kokkuvõttes 0,58 sekundiga.

Tegemist oli Scheibi karjääri esimese MK-etapivõiduga. Varem oli ta kahel korral jõudnud pjedestaali madalaimale astmele, sealjuures individuaalselt ainult aasta eest samuti Söldeni suurslaalomirajal.

Scheibi ja Moltzani kõrval mahtus esikolmikusse veel Šveitsi veteran Lara Gut-Behrami, kes tõusis sinna avalaskumise viiendalt kohalt (+1,11). Esimesena jäeti pjedestaalilt välja Ameerika kuulsus Mikaela Shiffrin (+1,42).

Kaheksa hulka mahtusid veel Thea Louise Stjernesund (Norra; +1,53), Nina O'Brien (USA; +1,75), Lara Colturi (Albaania; +1,76) ja Alice Robinson (Uus-Meremaa; +1,89).

Pühapäeval teevad avastardi ka mehed, kes võistlevad samuti suurslaalomis.

Toimetaja: Siim Boikov

