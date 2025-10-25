Marie Johanna Lapimaa võitis Küprosel paarismängu

Lapimaa ja tema partner Shira Dvir (Iisrael) olid esimesena asetatud ja võitsid kolm mängu üsna kindlalt, ainult veerandfinaalis Sophia Greggi (Austraalia) ja Lara Lenartova (Slovakkia) vastu tuli mängida otsustav tie-break. Dvir - Lapimaa võitsid 4:6, 6:3, 10:5, vahendab Tennisnet.ee.

Finaalis said nad aga jagu teisena asetatud Jeniar Elbakaryst (Egiptus) ja Eva Panovast (Küpros) 6:4, 6:4.

Individuaalturniiril langes kaheksanda asetusega Lapimaa konkurentsist teises ringis, kui kaotas kreeklannale Danae Dimitsanile 6:2, 4:6, 2:6.

Limassolis mängiti Küprose tuntuima tennisisti Marcos Baghdatise tenniseakadeemia väljakutel.